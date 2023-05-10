Волгоградка перевела мошеннице 110 тысяч рублей за гадание на картах таро

Происшествия 10.05.2023 19:11
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10.05.2023 19:11
В Краснодарском крае задержали 24-летнюю женщину за обман 23-летней волгоградки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, жительница Красноармейского района откликнулась на размещенное в интернете объявление о гадании на картах таро.
Спустя некоторое время с девушкой по видеосвязи связалась гадалка, сообщив о том, что на волгоградку наложена порча и для проведения магического обряда по ее снятию необходимы денежные средства. Испугавшись, клиентка согласилась на проведение обряда и перевела 110 тысяч рублей.
Однако родственники убедили ее в том, что она имела дело с мошенницей и посоветовали обратиться в полицию. Личность гадалки была установлена. Задержанная уже во всем призналась.
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