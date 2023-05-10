Под Волгоградом енот поплатился жизнью за расправу над соседскими цыплятами

В городе Котельниково Волгоградской области полицейские разбираются в происшествии, в результате которого погиб енот, принадлежащий местному жителю. Как сообщает ИА «Высота 102», зверек поплатился жизнью после того, как пробрался во двор соседского дома и дал волю инстинктам.

О гибели питомца 50-летний житель Котельниково сообщил в местный отдел полиции. С его слов, в июне прошлого года он купил енота и поселил у себя дома. 6 мая животное пробралось на соседний двор, где содержались куры.

– Вечером енот сбежал из дома и пробрался в соседний дом, где задушил 11 цыплят, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Владелец цыплят увидел енота и деревянной палкой забил его.

Как сообщает ИА «Высота 102» хозяин енота и сосед, убивший его, не смогли самостоятельно поставить точку в конфликте. В результате и было принято решение обратиться за помощью в полицию.

– Проводится проверка, по результатам которой будет дана окончательная квалификация деяний, – сообщают полицейские.