В Камышине десятки людей эвакуировали из-за пожара. Найден труп неизвестного мужчины





В городе Камышине Волгоградской области в ночь на 10 мая в результате пожара в девятиэтажном доме по адресу 5 микрорайон один человек погиб, еще один получил сильные ожоги. На время ликвидации возгорания из девятиэтажки эвакуировали жильцов – около 30 человек, по информации ИА «Высота 102».

Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Камышине поступило на пуль диспетчера около 02.00 минувшей ночью.

– В квартире многоквартирного дома горели домашние вещи на площади 24 квадратных метра. Пожарные расчеты 28-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 02.14. Есть пострадавшие. Причина пожара устанавливается, – прокомментировали происшествие в ГУ МЧС.

По информации очевидцев, из квартиры, в которой произошло возгорание, в больницу с ожогами головы, верхней части туловища и рук был доставлен хозяин жилища. В выгоревшем помещении был обнаружен труп. Личность погибшего пока неизвестна.