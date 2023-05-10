Происшествия

В Камышине десятки людей эвакуировали из-за пожара. Найден труп неизвестного мужчины

Происшествия 10.05.2023 09:22
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10.05.2023 09:22


В городе Камышине Волгоградской области в ночь на 10 мая в результате пожара в девятиэтажном доме по адресу 5 микрорайон один человек погиб, еще один получил сильные ожоги. На время ликвидации возгорания из девятиэтажки эвакуировали жильцов – около 30  человек, по информации ИА «Высота 102». 

Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Камышине поступило на пуль диспетчера около 02.00 минувшей ночью. 

–  В квартире многоквартирного дома горели домашние вещи на площади 24 квадратных метра. Пожарные расчеты 28-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 02.14. Есть пострадавшие. Причина пожара устанавливается, – прокомментировали происшествие в ГУ МЧС. 

По информации очевидцев, из квартиры, в которой произошло возгорание, в больницу с ожогами головы, верхней части туловища и рук был доставлен хозяин жилища. В выгоревшем помещении был обнаружен труп. Личность погибшего пока неизвестна. 

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