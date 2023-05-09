Загорелся счетчик. В Волгоградской области двое мужчин отравились угарным газом

В Волгоградской области сегодня ночью загорелся частный дом в рабочем поселке Рудня. Как стало известно ИА «Высота 102», двое мужчин отравились угарным газом.

— Пожар случился ближе к утру, где-то в начале пятого. В доме по улице Сосновой загорелся дом. Предварительно, произошло замыкание в электросчетчике. Двое мужчин, находившихся внутри, отравились угарным газом, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах.

Известно, что пожарные расчеты справились с огнем около пяти утра. Пострадали 61-летний и 53-летний мужчины.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Читайте также:

Прохожие увидели дым. В Волгограде в тепловой камере сгорел человек, двое пострадали

Волгоградка обнаружила мертвыми родителей в квартире на ул. Рабоче-Крестьянской