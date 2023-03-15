Происшествия

Прохожие увидели дым. В Волгограде в тепловой камере сгорел человек, двое пострадали

Происшествия 15.03.2023 09:57
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15.03.2023 09:57


В Дзержинском районе Волгограда в тепловой камере нашли труп неустановленного мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», еще двоих пострадавших с ожогами доставили в больницу. 

По информации собственного источника в экстренных службах региона, инцидент произошел накануне в 21.25 на улице Землячки, 15б.  

— В шахте теплотрассы загорелся бытовой мусор. Спасатели обнаружили труп мужчины, — рассказал источник. — Также в камере нашли еще двоих мужчин. У одного зафиксированы ожоги более 50 процентов тела, у другого пострадавшего оказалось обожжено 10% тела, обоих госпитализировали. 

В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что организована доследственная проверка.

— 14 марта 2023 года поступило сообщение об обнаружении тела неустановленного мужчины, на вид 37-45 лет в тепловой камере вблизи автостоянки по улице Землячки, 15б, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова. — Установлено, что в тепловой камере проживал 61-летний мужчина, к которому днем пришли двое неустановленных гостей. 

Далее, как уточнила Буянова, мужчины начали выпивать и курить. Один из окурков прожег изоляцию трубопровода, из-за чего произошло возгорание. 

— Прохожие увидели задымление и вызвали сотрудников МЧС, которые при тушении пожара извлекли из тепловой камеры тело одного мужчины, а также двух мужчин находящихся в тяжелом состоянии, которые были госпитализировали с ожогами различной степени и отравлением угарным газом в медучреждение, — добавила официальный представитель волгоградского следкома. — Признаков криминального характера происшествия не установлено. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области «Высоте 102» сообщили, что двоих мужчин доставили в больницу № 25. 

— Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение. Состояние 50-летнего мужчины оценивается как крайне тяжелое, мужчины 60 лет как тяжелое, — прокомментировали в облздраве. 

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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