Происшествия

Волгоградка обнаружила мертвыми родителей в квартире на ул. Рабоче-Крестьянской

Происшествия 10.03.2023 09:16
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10.03.2023 09:16


В Ворошиловском районе Волгограда вечером 9 марта при пожаре на улице Рабоче-Крестьянской погибли два человека. Как стало известно ИА «Высота 102», трагедия произошла в доме №3 на улице Рабоче-Крестьянской. 

По информации СУ СК России по Волгоградской области, погибшими являются супруги в возрасте 70 лет оба. 

– Предварительная причина смерти – отравление угарным газом, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по региону Дарья Буянова. – В ванной комнате имеются следы возгорания электрической стиральной машинки, предположительно в результате короткого замыкания, а также следы копоти по всей квартире.

Известно, что тела пожилых мужчины и женщины обнаружила их дочь вечером, когда пришла проведать родителей. 

– Признаков криминального характера смерти не установлено. Организована проверка, – уточняет Дарья Буянова. 

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