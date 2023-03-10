



В Ворошиловском районе Волгограда вечером 9 марта при пожаре на улице Рабоче-Крестьянской погибли два человека. Как стало известно ИА «Высота 102», трагедия произошла в доме №3 на улице Рабоче-Крестьянской.

По информации СУ СК России по Волгоградской области, погибшими являются супруги в возрасте 70 лет оба.

– Предварительная причина смерти – отравление угарным газом, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по региону Дарья Буянова. – В ванной комнате имеются следы возгорания электрической стиральной машинки, предположительно в результате короткого замыкания, а также следы копоти по всей квартире.

Известно, что тела пожилых мужчины и женщины обнаружила их дочь вечером, когда пришла проведать родителей.

– Признаков криминального характера смерти не установлено. Организована проверка, – уточняет Дарья Буянова.