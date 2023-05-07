Спорт

«Победа на родине победы»: волгоградский «Ротор» обыграл «Биолог-Новокубанск» со счетом 3:0

Спорт 07.05.2023 16:34
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07.05.2023 16:34


«Ротор» порадовал сегодня болельщиков, победив «Биолог-Новокубанск» из Краснодарского края на домашней арене. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы выиграли у соперника со счетом 3:0, продемонстрировав боевой настрой, мастерство и умение работать в команде. 10842 зрителя, которые пришли сегодня на Волгоград Арену, несмотря на не очень уютную погоду и небольшой дождь, испытали весь спектр эмоций от красивой игры родной команды.
Игра началась с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне – до Дня Победы остается всего два дня. Об этом напоминал и оставшийся после ретро-матча плакат «Сталинград – родина победы». И сине-голубые не подкачали, подарив победу волгоградцам.
Уже с первых минут игроки «Ротора»  стали атаковать и вскоре завладели  и территориальным преимуществом, заставив соперника плотно сидеть в обороне. Гости практически не имели возможности перейти в наступление, а волгоградцы спокойно прицеливались к воротам, в том числе и с помощью дальних ударов. Однако попытки  забить голы в первые минуты у «Ротора» не удались. Хотя возможности были и у Ильи Сафронова, и у Ризвана Умарова, и у Юрия Завезена. Но каждый раз мяч пролетал мимо ворот. А один раз ловить его пришлось даже болельщикам.
Оставив своего вратаря без работы, игроки «Ротора» в то же время усиленно трудились на чужой половине поля и все больше давили на оборону «Биолога». Тем более, что болельщики гнали вперед волгоградцев кричалками, создавая мощный звуковой фон. Да и сами игроки были настроены  добыть желанные очки. Все это дало свои плоды. В концовке первого тайма с навеса Артема Максименко Сергей Обивалин забил головой первый гол, показав в очередной раз, что он неплохо справляется не только с функциями защитника, но и бомбардира.
Открыв счет, Сергей Обивалин ринулся к скамейке запасных «Ротора», где его бурно поздравили тренеры и коллеги по команде. А уже через несколько минут отличился Юрий Завезен, исправившись за первый промах. С подачи Артема Максименко завязалась борьба за мяч, которую выиграл Данил Пелих. Но удар волгоградца заблокировал игрок «Биолога» и мяч отлетел прямо к ногам Юрия Завезена. И на этот раз он не оставил шанса вратарю соперника.
Вот втором тайме с первых минут «Ротор» окончательно закрепил победу, забив третий гол и похоронив интригу в матче. При розыгрыше углового с навеса Дмитрия Прищепы Сергей Обивалин оформил дубль. После этого игровая активность снизилась со стороны обеих команд. «Ротор» обеспечил результат, а «Биолог» смирился с ролью проигравшего. Хотя сопернику все-таки удалось создать пару острых ситуаций  у ворот волгоградцев. Но свою работу на отлично выполнил Сергей Самок, совершивший красивые спасения.
К слову, несмотря на то, что «Ротор» обеспечил себе комфортный счет, главный тренер «Ротора» все время был начеку – не отходил от бровки поля, контролировал ход поединка и, когда надо, подсказывал своим подопечным.
После матча трибуны поблагодарили сине-голубых за отличную игру, а футболисты – за столь ценную поддержку. «Ротор» заработал в общей сложности 55 очков, а результаты игр ближайших соперников волгоградского клуба пока неизвестны. Через неделю волгоградцы сыграют с «Форте» на выезде.
Иван Тюгаев

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