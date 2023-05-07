Спорт

«Ротор» примет «Биолог-Новокубанск» на Волгоград Арене 7 мая

Спорт 07.05.2023 07:29
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07.05.2023 07:29


Сегодня, 7 мая, волгоградский «Ротор» сыграет с «Биологом-Новокубанск» из посёлка Прогресс Краснодарского края. Как сообщает «ИА Высота 102», сине-голубые вернутся на домашний стадион спустя месяц отсутствия встреч на родной площадке в чемпионате. Последнюю официальную игру на Волгоград Арене подопечные Алексея Стукалова провели ещё 8 апреля, когда разгромили ростовский СКА со счётом 4:0.
Волгоградский клуб завершил первую часть сезона на третьем месте в турнирной таблице, набрав 52 балла. У лидирующего «Черноморца» 63 очка, а у преследовавшей его «Чайки» на три меньше.  Команды проведут мини-турнир из пяти матчей, чтобы к началу июня между собой разыграть первые шест мест в турнирной таблице и единственную путёвку в ФНЛ, которую в итоге получит только чемпион.
В первенстве 2022-2023 годов «Ротор» и «Биолог» сыграли между собой два матча. В первом круге волгоградцы обыграли новокубанцев со счётом 2:1. А уже в ответной игре соперники разошлись миром 2:2. В обеих встречах у сине-голубых отличался Илья Сафронов.  А ещё один гол забил капитан команды Сергей Зуйков, который в гостевом поединке реализовал пенальти в концовке и спас коллектив от поражения.  
В весенней стадии чемпионата обе команды провели по 8 туров. «Ротор» одержал в них четыре победы, потерпел одно поражение и трижды  сыграл вничью. В том числе  в предыдущем выездном матче с «Форте», в котором команды друг другу не забили.
«Биолог», в свою очередь, два раза выиграл, столько же сыграл ничейных поединков и уступил в трёх играх. Стоит отметить, что новокубанцы при любых раскладах займут рекордное для себя место во второй лиге за всё время существования клуба. До этого их максимальным результатом была восьмая строчка. Также примечателен тот факт, что в сезоне 2012-2013 годов «Биолог» возглавлял отец нынешнего наставника волгоградцев - Борис Стукалов.
Матч «Ротор» - «Биолог- Новокубанск» состоится 7 мая на «Волгоград Арене». Начало в 14-00. Стоимость билетов  на встречу от 50 до 300 рублей.



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