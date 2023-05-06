Происшествия

«Остались в мыле»: в части поселка Волгограда пропала вода на месте ж/д стройки

Происшествия 06.05.2023 14:29
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06.05.2023 14:29




Сегодня в заполотновской части поселка Горьковский в Советском районе Волгограда в кранах исчезла вода. Как сообщили ИА «Высота 102» жители, ресурс отключили без предупреждения.
- У некоторых воды в доме было на полчайника, а одна мама с ребенком остались в полной пены  ванне, даже смыть ее было нечем, - поделились волгоградцы.
По словам жителей, подобное происходит уже второй раз после закрытия железнодорожного переезда и начала активных работ по строительству второго пути. Жители сняли на видео разрытую яму на месте стройки, где, предположительно, произошел порыв.
В ООО «Концессии водоснабжения» корреспонденту ИА «Высота 102» пояснили, что подача ресурса прекращена из-за «технологического нарушения на трубопроводе малого диаметра в районе дома №1 по ул. Буденного.
- Бригада концессий проводит работы, которые планируется завершить до конца дня. Место проведения работ огорожено в соответствии с требованиями безопасности, - прокомментировали в компании.


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