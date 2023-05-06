«Остались в мыле»: в части поселка Волгограда пропала вода на месте ж/д стройки













Сегодня в заполотновской части поселка Горьковский в Советском районе Волгограда в кранах исчезла вода. Как сообщили ИА «Высота 102» жители, ресурс отключили без предупреждения.

- У некоторых воды в доме было на полчайника, а одна мама с ребенком остались в полной пены ванне, даже смыть ее было нечем, - поделились волгоградцы.По словам жителей, подобное происходит уже второй раз после закрытия железнодорожного переезда и начала активных работ по строительству второго пути. Жители сняли на видео разрытую яму на месте стройки, где, предположительно, произошел порыв.В ООО «Концессии водоснабжения» корреспонденту ИА «Высота 102» пояснили, что подача ресурса прекращена из-за «технологического нарушения на трубопроводе малого диаметра в районе дома №1 по ул. Буденного.- Бригада концессий проводит работы, которые планируется завершить до конца дня. Место проведения работ огорожено в соответствии с требованиями безопасности, - прокомментировали в компании.