«Остались в мыле»: в части поселка Волгограда пропала вода на месте ж/д стройки

По словам жителей, подобное происходит уже второй раз после закрытия железнодорожного переезда и начала активных работ по строительству второго пути. Жители сняли на видео разрытую яму на месте стройки, где, предположительно, произошел порыв.
В ООО «Концессии водоснабжения» корреспонденту ИА «Высота 102» пояснили, что подача ресурса прекращена из-за «технологического нарушения на трубопроводе малого диаметра в районе дома №1 по ул. Буденного.
- Бригада концессий проводит работы, которые планируется завершить до конца дня. Место проведения работ огорожено в соответствии с требованиями безопасности, - прокомментировали в компании.