Таран двух автомобилей около рынка под Волгоградом попал на видео

Происшествия 06.05.2023 12:53
0
06.05.2023 12:53
32-летняя женщина пострадала в ДТП, которое случилось накануне в поселке Октябрьский. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла напротив поселкового рынка. «ВАЗ-21103» под управлением 32-летней женщины вылетел с дороги, задел стоящую справа на обочине автомашину «ВАЗ-2107», за рулем которого находился 44-летний водитель. После чего она съехала с дороги и совершила наезд на стоявшую автомашину «Хендэ Санта Фе» под управлением 68-летнего водителя.В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21103» доставлена в больницу.
Видео Powernet VK.com
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
«Остались в мыле»: в части поселка Волгограда пропала вода на месте ж/д стройки06.05.2023 14:29
Происшествия 06.05.2023 14:29
«Не доплыли до нереста»: под Волгоградом на проселочных дорогах гибнет рыба06.05.2023 11:03
Происшествия 06.05.2023 11:03
В хуторе Волгоградской области автомобиль снес поклонный крест06.05.2023 09:53
Происшествия 06.05.2023 09:53
«Стреляли и кидали камнями»: в двух районах Волгограда неизвестные в масках устроили массовые драки05.05.2023 16:58
Происшествия 05.05.2023 16:58
Судимого за браконьерство волгоградца поймали у реки с сетями05.05.2023 15:03
Происшествия 05.05.2023 15:03
Волгоградская пенсионерка год инвестировала 7,6 млн рублей в карман мошеннику05.05.2023 14:29
Происшествия 05.05.2023 14:29
Рыбаки выловили останки человека с одеждой в Волгоградской области05.05.2023 13:58
Происшествия 05.05.2023 13:58
Подростки испортили сцену на городской площади в Волгоградской области05.05.2023 11:35
Происшествия 05.05.2023 11:35
В Волгограде в массовом ДТП пострадал ребенок05.05.2023 10:18
Происшествия 05.05.2023 10:18
Двоих пропавших подростков нашли на квартире в городе Волжском05.05.2023 09:36
Происшествия 05.05.2023 09:36
Двоих подростков из Волжского разыскивают в Волгограде05.05.2023 07:26
Происшествия 05.05.2023 07:26
На трассе «Москва-Волгоград» «Лада Гранта» врезалась в грузовик04.05.2023 19:28
Происшествия 04.05.2023 19:28
Сидел на рельсах. В Волгоградской области товарняк снес мужчину04.05.2023 19:04
Происшествия 04.05.2023 19:04
ЧП парализовало работу мусоросортировочного комплекса под Волгоградом04.05.2023 17:24
Происшествия 04.05.2023 17:24
Волгоградца средь бела дня ударили по голове и отобрали рюкзак04.05.2023 13:14
Происшествия 04.05.2023 13:14