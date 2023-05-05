В Волгограде в массовом ДТП пострадал ребенок

Происшествия 05.05.2023 10:18
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05.05.2023 10:18
Столкновение трех легковых автомобилей произошло в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, напротив дома №32 по улице им. Константина Симонова 41-летний водитель «ВАЗ-2114» не уступил дорогу и столкнулся с Kia Rio. Иномарку от удара отбросило на встречный автомобиль Chery Tiggo. В результате ДТП пострадал 11-летний мальчик, который находился в Kia Rio. Пострадавшего доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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