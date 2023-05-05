Двоих пропавших подростков нашли на квартире в городе Волжском





Двоих подростков из города Волжского Волгоградской области нашли живыми и здоровыми 5 мая. Как стало известно ИА «Высота 102» 15-ти и 16-летний юноши проводили досуг на одной из квартир в родном городе.

С просьбой оказать помощь в розыске подростков в полицию обратилась воспитатель Волжского центра помощи дети, воспитанниками которого являются молодые люди. Заявление сотрудница госучреждения написала 3 мая, сообщив, что юноши покинули центр вечером и не выходили на связь.

– Молодые люди были найдены в одной из квартир в городе Волжском, где они проводили время в компании знакомой девушки, – сообщили «Высоте 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В отношении подростков противоправных действий не совершалось.

Известно, что розыском юных волжан занимались всю прошедшую ночь оперативники регионального МВД, сотрудники патрульно-постовой службы и ПДН.