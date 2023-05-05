Двоих подростков из Волжского разыскивают в Волгограде

Происшествия 05.05.2023 07:26
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05.05.2023 07:26
Волонтеры организовали поиски двух подростков из Волжского. Как рассказали ИА «Высота 102» в организации «Лиза Алерт», 15-летний Матвей Лепилин и 16-летний Артем Артеменко пропали 3 мая. С тех пор о них ничего не известно. Подростки могут находиться в Волгограде.Артем был одет в зелено-желтую футболку и черные джинсы, Матвей – в черную футболку и желтые брюки. Молодые люди отличаются высоким ростом – почти под 180 см.
На трассе «Москва-Волгоград» «Лада Гранта» врезалась в грузовик04.05.2023 19:28
Происшествия 04.05.2023 19:28
Сидел на рельсах. В Волгоградской области товарняк снес мужчину04.05.2023 19:04
Происшествия 04.05.2023 19:04
ЧП парализовало работу мусоросортировочного комплекса под Волгоградом04.05.2023 17:24
Происшествия 04.05.2023 17:24
Волгоградца средь бела дня ударили по голове и отобрали рюкзак04.05.2023 13:14
Происшествия 04.05.2023 13:14
«Полиция ехала на вызов»: три человека пострадали в ДТП с патрульной машиной в Михайловке04.05.2023 12:13
Происшествия 04.05.2023 12:13
В Волгограде четвертые сутки разыскивают 23-летнюю девушку с красным рюкзаком04.05.2023 10:04
Происшествия 04.05.2023 10:04
ТАСС: Киев ночью атаковал беспилотниками Кремль03.05.2023 15:22
Происшествия 03.05.2023 15:22
В Волгограде девушка на «пятнашке» врезалась в грузовик03.05.2023 10:25
Происшествия 03.05.2023 10:25
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Происшествия 03.05.2023 09:42
В Волгоградской области дорожники нашли человеческие кости02.05.2023 18:52
Происшествия 02.05.2023 18:52
Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве волгоградца02.05.2023 17:53
Происшествия 02.05.2023 17:53
Молодой водитель «Лады» после ДТП в Волгоградской области умер в больнице02.05.2023 17:24
Происшествия 02.05.2023 17:24
Полицейский помог спасти 11-месячного малыша с тяжелыми ожогами02.05.2023 17:12
Происшествия 02.05.2023 17:12
Пустил пожить друг. В Волгоградской области на дачах нашли труп мужчины02.05.2023 14:48
Происшествия 02.05.2023 14:48
Сотрудники трех комитетов обладмина вернулись на рабочие места в Волгограде02.05.2023 13:29
Происшествия 02.05.2023 13:29