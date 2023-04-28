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«Постараемся к 9 мая»: в Волгограде частично восстановят рассыпающийся подарок Фонда Гейдара Алиева

Расследования 28.04.2023 12:00
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28.04.2023 12:00


В примыкающем к ЦПКиО Парку дружбы Волгоград – Баку сегодня, 28 апреля, стартовали восстановительные работы на мемориале в память о ветеранах Великой Отечественной войны, в том числе участников Сталинградской битвы. Ранее с жалобами на разваливающийся памятник в редакцию информагентства обратились читатели ИА «Высота 102».

Как оказалось, от основания мемориала стали откалываться плиты, а некоторые элементы, видимо, для надежности, скрепили обыкновенным скотчем. 



Сегодня утром зону рядом с памятным местом огородили. По словам директора МАУ «Центр спорта и культуры» Алексея Есина, рабочие произведут демонтаж старых плит, при этом разбираться будут только те части памятника, которые нуждаются в ремонте. 

— Объект попал на баланс нашего предприятия в 2018 году. Состояние у него было нормальное, то есть рабочее. Не было такого, чтобы плиты откалывались, все было можно заменить образно выражаясь малой кровью. Где-то одну плиту заменить, что-то подклеить. Но время берет свое. За восемь лет накопились определенные проблемы. Зимой мы составили акты и оценили, сколько плит нужно заказать, все промеряли, поняли, что накопился приличный объем. Приняли решение о проведении в 2023 году восстановительного ремонта, — рассказывает Есин. 

По его словам, были заказаны гранитные плиты в Краснодаре и Дагестане, часть которых привезли буквально несколько дней назад. 

— Мы усилим бетонную конструкцию, проведем дополнительное армирование. Сначала займемся левой стороной, потом перейдем на другую. Планируем, что всего на восстановление уйдет месяца полтора-два. Первый этап постараемся завершить к 9 мая, — обещает Алексей Есин. — В процессе демонтажа вскрылись некоторые проблемы, которые требуют дополнительных усилий. Где-то образовались пустоты, где-то размыто. Это все нужно исправлять – заливать бетон, ждать пока он схватится, армировать. Как возводили этот памятник много лет назад — мы не знаем.  

Директор муниципального учреждения уверяет, что после восстановительных работ о ремонте можно будет забыть на долгие годы.  



— Также обновим барельефы, все зачистим, буквы подкрасим. Все-таки время и осадки сделали свое дело. Главная задача — вернуть памятник к первоначальному виду. После 9 мая перейдем на правую сторону. Там, где плитка отвалилась, мы заменим, чтобы выглядело достойно, а после праздников возьмемся серьезно, — добавляет Есин. 



Напомним, что на мемориале расположены фотографии уроженцев Сталинграда — участников Великой Отечественной войны, а также отличившихся в Сталинградской битве азербайджанцев и бюсты дважды героев Советского Союза азербайджанца Ази Алиева и почетного жителя Волгограда Василия Сергеевича Ефремова. 


Напомним, Парк дружбы Волгоград – Баку закладывался и строился в центре Волгограда как символ азербайджано-российской дружбы при поддержке Фонда Гейдара Алиева.  Открытие парка и мемориала состоялось 20 декабря 2013 года. В церемонии принимала участие вице-президент Фонда Лейла Алиева. Спустя несколько лет парк со всем имуществом был передан на баланс муниципального предприятия Волгограда. 




Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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