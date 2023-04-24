В примыкающем к Центральному парку культуры и отдыха Парке дружбы Волгоград – Баку рассыпается мемориал, на котором расположены фотографии уроженцев Сталинграда – участников Великой Отечественной войны, а также отличившихся в Сталинградской битве азербайджанцев и бюсты дважды героев Советского Союза азербайджанца Ази Алиева и почетного жителя Волгограда Василия Сергеевича Ефремова. На удручающее состояние памятного места обратили внимание читатели ИА «Высота 102».





– Посмотрите, на что накануне Победы похож сегодня мемориал: все держится в буквальном смысле на честном слове, а колонны и вовсе обмотаны скотчем, чтобы не развалиться, – негодуют жители Волгограда. – Вероятнее всего, перепады температур и капризы волгоградской погоды сотворили с мемориалом неладное, но очевидно, что местами постарались те, для кого память о героях мало что значит.

Обратившиеся в редакцию «Высоты 102» волгоградцы выражают надежду, что перед 9 Мая мемориал все-таки приведут в порядок.

– Этот парк, насколько известно, в свое время подарил Волгограду Фонд Гейдара Алиева. Кто сейчас ответственен за его содержание нам, простым волгоградцам, не дано знать. Но надеемся, что накануне памятной даты этот кто-то, кем бы он ни был, вспомнил о своих обязательствах, – резюмируют горожане.

В администрации Волгограда в ответ на запрос информационного агентства сообщили, что содержание данной части Парка дружбы возложено на муниципальное предприятие и заверили, что в ближайшее время здесь будут проведены восстановительные работы.

– В минувшем году на входе в парк была отремонтирована входная группа силами муниципального предприятия. Что касается мемориала, то в данном случае уже заказан необходимый материал – работы скоро стартуют, – сообщили в мэрии, добавив, что памятное место не входит в перечень объектов культурного значения.





Напомним, что в Волгограде в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне реализуется проект по обновлению мемориальных мест. Сегодня, 24 апреля, в мэрии сообщили о предстоящем ремонте памятника сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда. В администрации подвели итоги торгов, выбрав подрядчика для подготовки проекта.







