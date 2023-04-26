Под Волгоградом находившийся в федеральном розыске угонщик предпринял попытку сбежать

Происшествия 26.04.2023 15:39
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26.04.2023 15:39
Полицейские задержали в Волгоградской области на угнанном автомобиле 26-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске за ранее совершенное аналогичное преступление. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, водитель попытался сбежать от полицейских, но его догнали.
Об угоне «ВАЗ-2114» накануне в дежурную часть полиции сообщил 32-летний владелец автомобиля. На розыск и задержание автомашины были ориентированы полицейские наряды и патрули. Вскоре разыскиваемую легковушку заметили в поселке Степной Городищенского района. Полицейские потребовали от водителя остановиться, но он проигнорировал их требования. Бросив машину около поселка он попытался скрыться бегством, однако был задержан сотрудниками полиции.
Установлено, что 26-летний мужчина ранее был уже судим. За рулем он находился с явными признаками алкогольного опьянения. Ранее за пьяное вождение он привлекался к административной ответственности.
- При проверке по базам данных выяснилось, что задержанный волгоградец находится в федеральном розыске за угон транспортного средства, совершенный на территории Краснооктябрьского района Волгограда, - сообщили в главке.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.264.1 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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