Под Волгоградом находившийся в федеральном розыске угонщик предпринял попытку сбежать









Полицейские задержали в Волгоградской области на угнанном автомобиле 26-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске за ранее совершенное аналогичное преступление. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, водитель попытался сбежать от полицейских, но его догнали.

Об угоне «ВАЗ-2114» накануне в дежурную часть полиции сообщил 32-летний владелец автомобиля. На розыск и задержание автомашины были ориентированы полицейские наряды и патрули. Вскоре разыскиваемую легковушку заметили в поселке Степной Городищенского района. Полицейские потребовали от водителя остановиться, но он проигнорировал их требования. Бросив машину около поселка он попытался скрыться бегством, однако был задержан сотрудниками полиции.













Установлено, что 26-летний мужчина ранее был уже судим. За рулем он находился с явными признаками алкогольного опьянения. Ранее за пьяное вождение он привлекался к административной ответственности.

- При проверке по базам данных выяснилось, что задержанный волгоградец находится в федеральном розыске за угон транспортного средства, совершенный на территории Краснооктябрьского района Волгограда, - сообщили в главке.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.264.1 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



