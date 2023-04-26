Происшествия

Получившего ожоги 13-летнего подростка спасают врачи волгоградской больницы

Происшествия 26.04.2023 13:29
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26.04.2023 13:29


Подросток, который получил тяжелые ожоги накануне в Ольховском районе, госпитализирован в реанимационное отделение волгоградской больницы №25. Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, состояние мальчика стабильное тяжелое. 
Напомним, трагедия произошла накануне на станция Зензеватка. Подросток залез на крышу вагона-зерновоза для фотоснимка  и получил удар электрическим током. Ребенка с ожогами 60% поверхности тела госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия. 
Фото Павла Мирошкина/ИА "Высота 102"

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