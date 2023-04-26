Экология 26.04.2023 12:05
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26.04.2023 12:05
Ворошиловский районный суд Волгограда обязал облкомприроды установить охранные зоны региональным памятникам природы. Как сообщает ИА «Высота 102», иск в суд подавала Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура по итогам проверки соблюдения требований законодательства об особо охраняемых природных территориях.
Надзорное ведомство установило, что в нарушение требований действующего законодательства в Волгоградской области не установлены охранные зоны для таких памятников природы, как «Александровский грабен», «Беляевский тюльтанный луг», «Курнаевский тюльпанный луг», «Тюльпанный луг в Николаевском районе», «Белгородский Свято-Троицкий Каменнобродский монастырь», «Новотихоновский тюльпанный луг», «Ирисовый», а также природных парков «Щербаковский» и «Эльтонский».
Сведения о границах этих особо охраняемых территориях в Единый государственный реестр недвижимости не внесены. Прокурор потребовал через суд устранить нарушения закона.
- На региональный орган исполнительной власти возложена обязанность подготовить предложения об установлении охранной зоны памятников природы и природных парков и направить их на утверждение, - сообщили в природоохранной прокуратуре.
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