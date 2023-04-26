Жителей Волгоградской области бесплатно обследуют на меланому

Здравоохранение 26.04.2023 08:47
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26.04.2023 08:47
Волгоградцы смогут пройти бесплатную диагностику меланомы. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения, акция запланирована на 22 мая. Жителей региона будут ждать в 5 отделениях Волгоградского областного клинического кожно-венерологического диспансера, а также в филиалах Волжского, Камышина и Михайловки.
Диагностика меланомы безопасная и безболезненная. Врач-дерматолог соберет анамнез пациента, проводит осмотр родинок, невусов на коже с помощью ручного микроскопа, а также проверит состояние лимфоузлов. При подозрении на злокачественное новообразование пациент будет направлен на дальнейшее обследование.
Актуальность акции заключается в том, что в России ежегодно выявляется до 12 000 новых случаев меланомы, и, к сожалению, до 40% случаев заболевания - на поздних стадиях.
22 мая 2023 года благотворительный проект День диагностики меланомы в России пройдет уже в шестнадцатый раз. За время существования проекта в нашей стране его география расширилась с 17 до 125 городов. Число врачей, участвующих в проекте, выросло с 105 до 1400, количество людей, проходящих качественную диагностику всего за один день, — с 3000 до 19 500.
Для посещения специалиста необходимо предварительно записаться по телефону горячей линии: 8 800 2000 345 или на сайте проекта www.melanomaday.ru.
Адреса подразделений, участвующих в акции:
Волгоград, ул.Еременко,70;
Волгоград, ул. Новосибирская, 71;
Волгоград, пр. В.И.Ленина, 45;
Волгоград, ул. им. Арсеньева, 10;
Волгоград, ул. Обливская, 5;
Волжский, ул. Московская, 8;
Камышин, мкр. 6 – 13;
Михайловка, ул. Пирогова, 80.
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