Здравоохранение

Жителей Волгоградской области бесплатно обследуют на меланому

Здравоохранение 26.04.2023 08:47
0
26.04.2023 08:47


Волгоградцы смогут пройти бесплатную диагностику меланомы. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения, акция запланирована на  22 мая. Жителей региона будут ждать в 5 отделениях Волгоградского областного клинического кожно-венерологического диспансера, а также в филиалах Волжского, Камышина и Михайловки.
Диагностика меланомы безопасная и безболезненная. Врач-дерматолог соберет анамнез пациента, проводит осмотр родинок, невусов на коже с помощью ручного микроскопа, а также проверит состояние лимфоузлов. При подозрении на злокачественное новообразование пациент будет направлен на дальнейшее обследование.
Актуальность акции заключается в том, что в России ежегодно выявляется до 12 000 новых случаев меланомы, и, к сожалению, до 40% случаев заболевания -  на поздних стадиях. 
22 мая 2023 года благотворительный проект День диагностики меланомы в России пройдет уже в шестнадцатый раз. За время существования проекта в нашей стране его география расширилась с 17 до 125 городов. Число врачей, участвующих в проекте, выросло с 105 до 1400, количество людей, проходящих качественную диагностику всего за один день, — с 3000 до 19 500.
Для посещения специалиста необходимо  предварительно записаться по телефону горячей линии: 8 800 2000 345 или на сайте проекта www.melanomaday.ru.
Адреса подразделений, участвующих в акции:
Волгоград,  ул.Еременко,70;
Волгоград, ул. Новосибирская, 71;
Волгоград, пр. В.И.Ленина, 45;
Волгоград, ул. им. Арсеньева, 10;
Волгоград, ул. Обливская, 5;
Волжский, ул. Московская, 8;
Камышин, мкр. 6 – 13;
Михайловка,   ул. Пирогова, 80.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
26.04.2023 09:38
Здравоохранение 26.04.2023 09:38
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.04.2023 13:32
Здравоохранение 25.04.2023 13:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.04.2023 20:14
Здравоохранение 20.04.2023 20:14
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
18.04.2023 20:23
Здравоохранение 18.04.2023 20:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.04.2023 09:10
Здравоохранение 17.04.2023 09:10
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
14.04.2023 09:56
Здравоохранение 14.04.2023 09:56
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
14.04.2023 08:10
Здравоохранение 14.04.2023 08:10
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.04.2023 19:56
Здравоохранение 11.04.2023 19:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.04.2023 08:15
Здравоохранение 11.04.2023 08:15
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.04.2023 12:05
Здравоохранение 02.04.2023 12:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2023 10:35
Здравоохранение 29.03.2023 10:35
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.03.2023 08:32
Здравоохранение 28.03.2023 08:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.03.2023 14:17
Здравоохранение 24.03.2023 14:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.03.2023 08:37
Здравоохранение 22.03.2023 08:37
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.03.2023 07:54
Здравоохранение 21.03.2023 07:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:33
Волгоградских чиновников обязали сообщать прокурорам о склонении к коррупцииСмотреть фотографии
17:32
Нижегородский сквер назвали в честь Сталинградской битвыСмотреть фотографии
16:59
Видеосервис Wink представил афишу нескучного маяСмотреть фотографии
16:51
«Он был настоящим офицером»: майор Иван Молитвин из Волжского погиб на УкраинеСмотреть фотографии
16:20
ВТЗ рассказал о возможностях обучения по программе «Профессионалитет»Смотреть фотографии
16:12
В Волгограде 3D-проекции на Мамаевом кургане и БК-31 увидят все: расписаниеСмотреть фотографии
15:39
Под Волгоградом находившийся в федеральном розыске угонщик предпринял попытку сбежатьСмотреть фотографии
15:28
Талантливые студенты ВолгГТУ получили 200 000 рублей на развитие своих идейСмотреть фотографии
15:22
Мэром города коммунальных катастроф в Волгоградской области стала женщинаСмотреть фотографии
14:41
Такое забыть невозможно: в Волгограде спустя 37 лет вспоминают чернобыльскую катастрофуСмотреть фотографии
14:16
Аэрофлот открывает курортные рейсы из Волгограда в АнтальюСмотреть фотографии
13:29
Получившего ожоги 13-летнего подростка спасают врачи волгоградской больницыСмотреть фотографии
12:36
В центре Волгограда на две ночи ограничат движение под ж/д путепроводомСмотреть фотографии
12:30
Сотрудники МВД задержали в Волгограде валютного спекулянтаСмотреть фотографии
12:05
Прокуратура встала на защиту памятников природы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:37
В центре Волгограда водитель сбил двоих пешеходовСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области вводят летние ограничения на проезд большегрузовСмотреть фотографии
11:05
«На месте денег не берем»: энергетики рассказали волгоградцам, как распознать мошенниковСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде врача-терапевта осудят за взятки и служебный подлогСмотреть фотографии
10:47
«Хотел сфотографироваться»: под Волгоградом 13-летний мальчик получил 60% ожогов тела на крыше вагонаСмотреть фотографии
10:13
На севере Волгограда обнаружили загрязненную химвеществами территориюСмотреть фотографии
10:01
Волжская ГЭС начала работу в режиме рыбной полкиСмотреть фотографии
09:43
Сотрудники ЕвроХима позаботились о чистоте малых рекСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде появится отделение для подготовки химиопрепаратов для онкопациентовСмотреть фотографии
09:35
«Немного зазевался — и облучен»: ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС рассказал о трагедииСмотреть фотографии
08:47
Жителей Волгоградской области бесплатно обследуют на меланомуСмотреть фотографии
08:34
Под Волгоградом военные восстановили понтонную переправу к отрезанному поселкуСмотреть фотографии
08:09
«Будут давать, а не продавать»: в Комсомольском саду Волгограда появились два киоскаСмотреть фотографии
21:22
Санитарная авиация продолжит работу в Волгоградской области после ЧП с вертолетомСмотреть фотографии
20:44
Налоговые послабления введены в Волгоградской области для инвесторовСмотреть фотографии
 