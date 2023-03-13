В Советском районе Волгограда на Ельшанской набережной обнаружили труп человека. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, страшная находка была сделана после тушения пожара.

ЧП произошло в 700 метрах от дома №2а по ул. Ельшанская набережная накануне, 12 марта.

– В следственный отдел по Советскому району поступило сообщение об обнаружении останков трупа неустановленного мужчины после пожара в шалаше, – сообщила представитель СУ СКР. – Предварительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении или при использовании печки-буржуйки. Очаг возгорания обнаружен в месте обнаружения тела.

По имеющимся сведениям, погибшим является мужчина, не имевший постоянного места жительства. На набережной в шалаше было его спальное место.

– Труп обгорел полностью, не опознаваем. Признаков криминального характера смерти нет, организована проверка, – уточняет Дарья Буянова.