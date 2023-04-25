Жуткое ДТП в самом центре Волгограда зафиксировали камеры видеонаблюдения. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, накануне в 22:25 на проспекте Ленина 37-летний водитель «Лада Веста» сбил 48-летнего пешехода.

На записи видно, как дорожный рабочий, на котором светоотражающая экипировка, идет по проезжей части. В районе дома №5 по проспекту Ленина на скорости его сбивает белая легковушка.

Пешеход оказывается на капоте, а потом падает с него, фактически пролетая несколько метров по дороге. Все это происходит на глазах очевидца, который бежит на помощь пострадавшему.

Мужчину доставили с травмами в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области



