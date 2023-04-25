В Волгограде в ДТП с тремя машинами травмировалась женщина

Происшествия 25.04.2023 11:06
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25.04.2023 11:06
В Дзержинском районе Волгограда в ДТП с тремя автомобилями пострадала 41-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне около двух часов дня.
Автомобиль «Рено Флюенс» под управлением 63-летнего водителя двигался в сторону 3-й Продольной магистрали со стороны проезда Дорожников и при повороте налево не предоставил преимущество в движении, совершив столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», за рулем которой находился 36-летний мужчина.
В результате столкновения автомобиль «Лада Ларгус» отбросило на припаркованный автомобиль «Джили МК Кросс». 41-летняя пассажирка автомашины «Лада Ларгус» получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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