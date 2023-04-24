Экономика

В первом квартале 2023 года жители Поволжья чаще всего открывали бизнес в сфере розничной торговли

Экономика 24.04.2023 14:14
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24.04.2023 14:14


В первом квартале 2023 жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей чаще всего регистрировали бизнес в сфере розничной торговли. 
Об этом сообщают аналитики «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера). На втором месте по числу регистраций оказалась сфера перевозки пассажиров и грузов, на третьем – оптовая торговля. 
В десятку также вошли специализированные строительные работы, операции с недвижимым имуществом, сфера прочих персональных услуг (химчистки, парикмахерские, салоны красоты и т.д.), общепит, строительство зданий, растениеводство и животноводство, а также оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами. При этом наибольший прирост – 20% – показала сфера прочих персональных услуг.
Соотношение мужчин и женщин в бизнесе осталось практически без изменений – 58% и 42% соответственно. Первые три месяца 2023 года также показали, что тренд на омоложение бизнеса сохраняется – почти 45% всех оформивших своё дело в этот период – люди в возрасте от 18 до 35 лет. 
Также исследование показало, что почти 89% предпринимателей в первом квартале 2023 года сделали выбор в пользу регистрации ИП, а не ООО. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 6,5%. 
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Сбербанк активно поддерживает начинающих предпринимателей, предоставляя не только финансовую помощь, но и инструменты для ведения бизнеса. Например, сервис «Бизнес-старт» поможет определиться с нишей, бизнес-идеей и суммой первоначальных вложений, составить предварительный бизнес-план. Также он поможет зарегистрироваться в ФНС и открыть расчётный счёт».

Алексей Грищенко, исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда»:
«В первом квартале 2023 года каждый третий бизнес в России регистрировали в сфере розничной торговли. Она традиционно остается одной из самых популярных для тех, кто решает завести свое дело. Однако с 2022 года мы зафиксировали тренд на увеличение числа субъектов малого бизнеса в совсем другой сфере. Речь о разработке компьютерного ПО и сопутствующих услуг. По итогам прошлого года она стала лидером по приросту зарегистрированных бизнесов. И первый квартал 2023 года подтвердил эту тенденцию: в сравнении с первыми тремя месяцами 2022 года сфера IT прибавила 13% и также стала номером один по приросту».

Для подсчета данных «Деловая среда» проанализировала порядка 30 тысяч ИП и ООО по всей стране, которые были открыты в 2023 году с помощью собственного сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета. Сервис позволяет подготовить и передать в ФНС России документы для регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП) или обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем, а также открыть счёт без визита в банк.

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