Как на дрожжах: учёных РАН встревожил стремительный рост пятен на Солнце





Учёные Лаборатории солнечной астрономии РАН рассказали о росте количества и площади пятен на Солнце. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты предполагают, что усиление активности светила может говорить о неизбежности вспышки самого мощного, X-класса.

- Снова начала расти площадь и количество активных областей. Особенно впечатляет рост сектора номер 3964, который за пару дней с нуля достиг приличного размера. Довольно много признаков накачки короны энергией. Главным из них является рост фонового излучения в рентгеновской области спектра, - подчёркивается в официальном сообщении на сайте лаборатории.

Если вспышка и произойдёт, то учёные ожидают её на вечер 17 января. При этом говорить о том, накроет ли солнечный ветер Землю. Но даже при пессимистичном сценарии солнечному веществу потребуется несколько дней, чтобы достичь нашей планеты. Специалисты в настоящее время, до прояснения ситуации, придерживаются прогноза, по которому россиян 17, 18 и 19 января всё же ожидает геомагнитный штиль. Однако после сегодняшнего вечера эксперты могут пересмотреть свои расчёты.

Фото из архива ИА «Высота 102»