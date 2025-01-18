В Волгограде наезд на 16-летнего пешехода попал на камеру

В Волгограде наезд на пешехода попал на видео. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось 17 января в 17-40 ч. в Краснооктябрьском районе.
- Водитель Nissan Almera напротив д. № 48 по ул. Менделеева совершил наезд на 16-летнего пешехода. Подросток переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу,
- пояснили в ведомстве.
На кадрах видно, как пешеход и автомобиль неуклонно приближались друг к другу – молодой человек перебегал дорогу, а машина продолжала двигаться.
Подросток в итоге получил травмы и был госпитализирован.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области