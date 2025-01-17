



В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда установят самое высокое вантовое колесо в России. Как сообщает V102.RU, высота колеса составит 120 метров, что в 2,5 раза выше аттракциона, который в настоящее время работает в ЦПКиО. Проект директор парка Андрей Еркин презентовал сегодня губернатору Андрею Бочарову.





Новое колесо обозрения в Волгограде станет вторым по размеру после 140-метрового «Солнца Москвы» на ВДНХ и самым высотным вантовым колесом обозрения в стране. На новом аттракционе откроется панорамный на Мамаев курган и Волго-Ахтубинскую пойму.

Ванты обеспечат новому сооружению безопасность и устойчивость, а также снизят общей вес конструкции и равномерно распределят нагрузку. Сама конструкция будет практически прозрачной, что создаст парение 68 кабинок в воздухе.

Монтаж аттракциона планируется начать уже до конца 2025 года.

Видео: пресс-служба администрации Волгоградской области