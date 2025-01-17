В Волгограде псевдоинвалид обул бюджет на 1,3 млн рублей





В Волгограде правоохранители вывели на чистую воду псевдоинвалида. Мужчина ещё десять лет назад оформил пенсию в связи с утратой трудоспособности, однако, как выяснилось, здоровью волгоградца могут позавидовать многие.

- В ходе судебного разбирательства установлено, что в период с декабря 2014 года по май 2024 года фигурант уголовного дела похитил порядка 1,3 млн рублей, незаконно полученных им в качестве ежемесячных денежных выплат по инвалидности и страховой пенсии. При этом мужчина фактически инвалидом не являлся, получив соответствующие документы при отсутствии к тому законных оснований, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Отметим, предприимчивый горожанин свою вину признал. Решением суда за мошенничество он приговорён к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.