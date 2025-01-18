Происшествия

В Котельниково сгорела баня в гостиничном комплексе «Бояринъ»

Происшествия 18.01.2025 07:42
0
18.01.2025 07:42




В Котельниково Волгоградской области накануне сгорела баня на территории гостиничного комплекса «Бояринъ». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, происшествие случилось вечером 17 января. Свидетели сняли масштабный пожар на видео.
Пожар охватил часть зданий гостинично-банного комплекса, расположенного на улице Пугачева. В него входит гостиница, несколько бань, два бассейна и ресторан.
В ГУ МЧС по Волгоградской области прокомментировали происшествие, сигнал о котором поступил 17 января в 19-02 ч.
- Горела баня на площади 20 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в 19-47 ч. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина – короткое замыкание в розетке, - пояснили в ведомстве.
Видео Волгоград с огоньком t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
18.01.2025 10:28
Происшествия 18.01.2025 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.01.2025 10:06
Происшествия 18.01.2025 10:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.01.2025 21:37
Происшествия 17.01.2025 21:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.01.2025 19:51
Происшествия 17.01.2025 19:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.01.2025 17:13
Происшествия 17.01.2025 17:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.01.2025 13:34
Происшествия 17.01.2025 13:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.01.2025 13:25
Происшествия 17.01.2025 13:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.01.2025 13:18
Происшествия 17.01.2025 13:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.01.2025 12:35
Происшествия 17.01.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.01.2025 10:59
Происшествия 17.01.2025 10:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.01.2025 10:10
Происшествия 17.01.2025 10:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.01.2025 21:49
Происшествия 16.01.2025 21:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.01.2025 15:51
Происшествия 16.01.2025 15:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.01.2025 11:05
Происшествия 16.01.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.01.2025 09:34
Происшествия 16.01.2025 09:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:36
Бум на красивые свадебные даты начался в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:54
Микрорайон многострадального Котово вновь остался без водыСмотреть фотографии
11:21
В Волжском перенесли открытие памятника растаявшему снежкуСмотреть фотографии
10:28
В Камышине 18-летний парень проткнул шампуром 43-летнего мужчинуСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде наезд на 16-летнего пешехода попал на камеруСмотреть фотографии
09:39
Росстат: Волгоградская область вошла в тройку регионов-лидеров ЮФО по сокращению бедностиСмотреть фотографии
08:47
В Волгограде похоронили погибшего на СВО 27-летнего контрактника Романа ЧервяковаСмотреть фотографии
07:42
В Котельниково сгорела баня в гостиничном комплексе «Бояринъ»Смотреть фотографииCмотреть видео
07:21
Волгоград попал в топ- 4 рейтинга самых футбольных городов РоссииСмотреть фотографии
06:57
«Чудом отбился»: в Волгограде пенсионер едва не стал жертвой стаи агрессивных собакСмотреть фотографии
21:37
В Камышине водитель Lifan влетел в столб на ул. ТекстильнойСмотреть фотографии
21:04
В Волгограде псевдоинвалид обул бюджет на 1,3 млн рублейСмотреть фотографии
20:37
Волгоградец взыскал 166 тыс. рублей с владельца «летающего» ларькаСмотреть фотографии
19:51
Камеры засняли смертельное столкновение «МАЗ» с фурой «Магнит» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Волгоградский «Ротор» сыграет семь матчей в ТурцииСмотреть фотографии
19:00
Должен стать лучшим в стране: Бочаров рассказал, сколько миллиардов вложат в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
18:06
Увидеть пойму и Мамаев курган: в Волгограде установят самое высокое в России вантовое колесо обозренияСмотреть фотографииCмотреть видео
18:04
Власти пообещали переселенцам маршрутку и дорогу на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
17:30
За рулем только один: Бочаров в пятницу вечером привел подчиненных на аттракционыСмотреть фотографии
17:13
Две сотни человек эвакуировали из «ЦУМа» под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:07
Бастрыкин заочно оспорил решение прокуратуры по делу о продлении СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:31
Губернатора Бочарова заметили гуляющим в ЦПКиОСмотреть фотографии
16:22
В Волжском увековечили память бойца «Бессмертного Сталинграда» Владимира МосиенкоСмотреть фотографии
15:38
Суд избрал меру пресечения волгоградцу, спалившему от досады три фургонаСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде оперативно восстановили водоснабжение на ул. УдмуртскойСмотреть фотографии
14:35
Как на дрожжах: учёных РАН встревожил стремительный рост пятен на СолнцеСмотреть фотографии
14:19
Суд в Волгограде лишил прав скрывшегося с места ДТП на BMW Александра ПакаСмотреть фотографии
13:52
В ГД предложили облегчить вступление в наследство для семей погибших в СВОСмотреть фотографии
13:49
Умер экс-глава и почетный гражданин Фроловского района Сергей ТимошенкоСмотреть фотографии
13:34
Несовместимо с жизнью: умер волгоградец, пострадавший в ДТП с фуройСмотреть фотографии
 