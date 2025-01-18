В Котельниково сгорела баня в гостиничном комплексе «Бояринъ»

В Котельниково Волгоградской области накануне сгорела баня на территории гостиничного комплекса «Бояринъ». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, происшествие случилось вечером 17 января. Свидетели сняли масштабный пожар на видео.
Пожар охватил часть зданий гостинично-банного комплекса, расположенного на улице Пугачева. В него входит гостиница, несколько бань, два бассейна и ресторан.
В ГУ МЧС по Волгоградской области прокомментировали происшествие, сигнал о котором поступил 17 января в 19-02 ч.
- Горела баня на площади 20 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в 19-47 ч. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина – короткое замыкание в розетке,
- пояснили в ведомстве.
Видео Волгоград с огоньком t.me