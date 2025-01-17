Общество

В Волжском увековечили память бойца «Бессмертного Сталинграда» Владимира Мосиенко

Общество 17.01.2025 16:22
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17.01.2025 16:22


Сегодня, 17 января, в городе Волжском Волгоградской области прошло памятное мероприятия в честь участника специальной военной операции Владимире Мосиенко, который сражался в отряде «Бессмертный Сталинград», передает V102.RU.


Как сообщил депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов, на фасаде школы №20 в торжественной обстановке открыли мемориальную доску в память о погибшем бойце.

- Наш «Тридцатьчетвертый», Владимир Мосиенко останется примером для мальчишек, - написал Гимбатов в своем Telegram-канале. - Смелый, стойкий, преданный долгу и Родине – даже позывным выбрал код родного региона – для бойцов отряда помоложе он стал примером дисциплины, неустанного саморазвития. 


По словам депутата, память об этом замечательном человеке будет жить не только у боевых товарищей, но и в городе, который стал ему родным.

Ранее сообщалось, что Владимир Мосиенко родился в Быковском районе, но жил и работал в Волжском. Срочную службу проходил в Южной Осетии, где был механиком радиостанции. После демобилизации завел семью, у него родились сын и дочь. В 2014 году ушел добровольцем на фронт, защищать жителей ЛНР. Владимир Мосиенко перешел добровольцем в отряд «Бессмертный Сталинград» в январе 2023 года, был штурмовиком. О его гибели стало известно 7 мая 2023 года.  

Фото: Андрей Гимбатов / t.me

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