Должен стать лучшим в стране: Бочаров рассказал, сколько миллиардов вложат в ЦПКиО





Андрей Бочаров вечером 17 января посетил Центральный парк культуры и отдыха в Волгограде, где совместно с главой города Владимиром Марченко и заместителем губернатора Александром Дорждеевым оценил развитие главной зоны отдыха волгоградцев и ознакомился с планами развития парка на ближайшие годы. По словам Андрея Бочарова, до 2027 года в ЦПКиО будет инвестировано еще несколько миллиардов рублей.





– Все планы, о которых мы договаривались непосредственно с управляющей компанией, в парке выполняются в полном объеме. Изменилось всё. Парк развивается. И масштабные планы, я уверен, будут реализованы. Уже сегодня ЦПКиО входит в десятку лучших парков страны. Задачи стоят амбициозные – он должен стать лучшим парком в стране. На сегодня общий объем инвестиций в инфраструктуру ЦПКиО уже составил порядка двух миллиардов рублей. Еще столько же – порядка двух миллиардов – будет направлено в ближайшее время. А в целом, в ближайшие три года, будет направлено порядка трех миллиардов рублей, – сообщил Андрей Бочаров по итогам вечерней прогулки. – То есть за пять лет объем инвестиций составит около пяти миллиардов.

Андрей Бочаров отдельно подчеркнул, что ЦПКиО развивается с учетом лучших мировых практик:

– Все лучшее устанавливается здесь. Все, что востребовано молодежью и людьми старшего возраста, здесь будет. Задача наша абсолютно понятная – сделать хорошее общественное пространство, которое будет отвечать статусу нашего горада – быть самым лучшим.

Как отметил губернатор Волгоградской области, ознакомившись с планом развития, он рекомендовал администрации парка сделать упор на отдых семей с маленькими детьми.

– И это будет сделано, я не сомневаюсь, – сказал он.

Напомним, что в ходе совещания в ЦПКиО Андрей Бочаров одобрил строительство вантового колеса обозрения, высота которого составит 120 метров. Кроме того, в парке в ближайшие три года создадут комплекс светомузыкальных фонтанов, построят водный комплекс с видом на реку и обустроят склон, а также организуют фуд-молл с национальными кухнями и проложат монорельс на высоте 5 метров.













Фото, видео: Алексей Костяков, Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Инфографика: пресс-служба ЦПКиО