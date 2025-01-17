Общество

Должен стать лучшим в стране: Бочаров рассказал, сколько миллиардов вложат в ЦПКиО

Общество 17.01.2025 19:00
0
17.01.2025 19:00


Андрей Бочаров вечером 17 января посетил Центральный парк культуры и отдыха в Волгограде, где совместно с главой города Владимиром Марченко и заместителем губернатора Александром Дорждеевым оценил развитие главной зоны отдыха волгоградцев и ознакомился с планами развития парка на ближайшие годы. По словам Андрея Бочарова, до 2027 года в ЦПКиО будет инвестировано еще несколько миллиардов рублей. 



Все планы, о которых мы договаривались непосредственно с управляющей компанией, в парке выполняются в полном объеме. Изменилось всё. Парк развивается. И масштабные планы, я уверен, будут реализованы. Уже сегодня ЦПКиО входит в десятку лучших парков страны. Задачи стоят амбициозные – он должен стать лучшим парком в стране. На сегодня общий объем инвестиций в инфраструктуру ЦПКиО уже составил порядка двух миллиардов рублей. Еще столько же – порядка двух миллиардов – будет направлено в ближайшее время. А в целом, в ближайшие три года, будет направлено порядка трех миллиардов рублей, – сообщил Андрей Бочаров по итогам вечерней прогулки. – То есть за пять лет объем инвестиций составит около пяти миллиардов. 

Андрей Бочаров отдельно подчеркнул, что ЦПКиО развивается с учетом лучших мировых практик: 

– Все лучшее устанавливается здесь. Все, что востребовано молодежью и людьми старшего возраста, здесь будет. Задача наша абсолютно понятная – сделать хорошее общественное пространство, которое будет отвечать статусу нашего горада – быть самым лучшим. 

Как отметил губернатор Волгоградской области, ознакомившись с планом развития, он рекомендовал администрации парка сделать упор на отдых семей с маленькими детьми. 

– И это будет сделано, я не сомневаюсь, – сказал он. 

Напомним, что в ходе совещания в ЦПКиО Андрей Бочаров одобрил строительство вантового колеса обозрения, высота которого составит 120 метров. Кроме того, в парке в ближайшие три года создадут комплекс светомузыкальных фонтанов, построят водный комплекс с видом на реку и обустроят склон, а также организуют фуд-молл с национальными кухнями и проложат монорельс на высоте 5 метров.




Фото, видео: Алексей Костяков, Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

Инфографика: пресс-служба ЦПКиО 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.01.2025 21:04
Общество 17.01.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 20:37
Общество 17.01.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 18:06
Общество 17.01.2025 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 18:04
Общество 17.01.2025 18:04
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 17:30
Общество 17.01.2025 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 17:07
Общество 17.01.2025 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 16:31
Общество 17.01.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 16:22
Общество 17.01.2025 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 15:38
Общество 17.01.2025 15:38
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 14:47
Общество 17.01.2025 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 14:35
Общество 17.01.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 13:49
Общество 17.01.2025 13:49
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 12:02
Общество 17.01.2025 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 10:54
Общество 17.01.2025 10:54
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 10:43
Общество 17.01.2025 10:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:04
В Волгограде псевдоинвалид обул бюджет на 1,3 млн рублейСмотреть фотографии
20:37
Волгоградец взыскал 166 тыс. рублей с владельца «летающего» ларькаСмотреть фотографии
19:51
Камеры засняли смертельное столкновение «МАЗ» с фурой «Магнит» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Волгоградский «Ротор» сыграет семь матчей в ТурцииСмотреть фотографии
19:00
Должен стать лучшим в стране: Бочаров рассказал, сколько миллиардов вложат в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
18:06
Увидеть пойму и Мамаев курган: в Волгограде установят самое высокое в России вантовое колесо обозренияСмотреть фотографииCмотреть видео
18:04
Власти пообещали переселенцам маршрутку и дорогу на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
17:30
За рулем только один: Бочаров в пятницу вечером привел подчиненных на аттракционыСмотреть фотографии
17:13
Две сотни человек эвакуировали из «ЦУМа» под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:07
Бастрыкин заочно оспорил решение прокуратуры по делу о продлении СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:31
Губернатора Бочарова заметили гуляющим в ЦПКиОСмотреть фотографии
16:22
В Волжском увековечили память бойца «Бессмертного Сталинграда» Владимира МосиенкоСмотреть фотографии
15:38
Суд избрал меру пресечения волгоградцу, спалившему от досады три фургонаСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде оперативно восстановили водоснабжение на ул. УдмуртскойСмотреть фотографии
14:35
Как на дрожжах: учёных РАН встревожил стремительный рост пятен на СолнцеСмотреть фотографии
14:19
Суд в Волгограде лишил прав скрывшегося с места ДТП на BMW Александра ПакаСмотреть фотографии
13:52
В ГД предложили облегчить вступление в наследство для семей погибших в СВОСмотреть фотографии
13:49
Умер экс-глава и почетный гражданин Фроловского района Сергей ТимошенкоСмотреть фотографии
13:34
Несовместимо с жизнью: умер волгоградец, пострадавший в ДТП с фуройСмотреть фотографии
13:25
Пассажиру «МАЗа» оторвало ногу в ДТП на Второй продольной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
В Волгограде на СХИ ассенизатор протаранил фуру «Магнит»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:35
Девушка разбилась при падении с высоты на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:02
Волгоградский РПН не нашел вирусов в крещенских купеляхСмотреть фотографии
11:52
Суд приговорил экс-мэра Котово Лесниченко к 3 годам и 8 месяцам в колонииСмотреть фотографии
11:41
Под Волгоградом спасатели три часа тушили пожар в частном сектореСмотреть фотографии
10:59
В Волжском засняли столкновение Hyundai Solaris и Daewoo Matiz на пр. ЛенинаСмотреть фотографии
10:54
В Волгоградской области обнаружили 200 кг сомнительного творогаСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде грудничок и подросток пострадали в столкновении легковушекСмотреть фотографииCмотреть видео
10:22
Росводресурсы из-за аномального тепла сохранили экономные сбросы на Волжской ГЭССмотреть фотографии
10:11
Путин призвал на военные сборы запасников в 2025 годуСмотреть фотографии
 