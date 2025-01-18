В Волгограде похоронили погибшего на СВО 27-летнего контрактника Романа Червякова





В Волгограде накануне, 17 января, похоронили погибшего на СВО Романа Червякова. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Мачешанского сельского поселения Киквидзенского района Волгоградской области, Роман был уроженцем села Мачеха. После школы молодой человек закончил Еланский аграрный колледж, где получил профессию по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. В 2016 году Роман был призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Срочную службу проходил в составе мотострелкового подразделения в Волгограде, был водителем. В 2017 году подписал контракт с Министерством обороны РФ на три года, по его завершению – ещё один, пятилетний. В Волгограде накануне, 17 января, похоронили погибшего на СВО Романа Червякова. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Мачешанского сельского поселения Киквидзенского района Волгоградской области, Роман был уроженцем села Мачеха. После школы молодой человек закончил Еланский аграрный колледж, где получил профессию по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. В 2016 году Роман был призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Срочную службу проходил в составе мотострелкового подразделения в Волгограде, был водителем. В 2017 году подписал контракт с Министерством обороны РФ на три года, по его завершению – ещё один, пятилетний.

После начала СВО Роман с первых дней оказался на линии соприкосновения. Он стал водителем-заправщиком автомобильного отделения взвода обеспечения мотострелкового батальона. За время участия в СВО Роман успел сменить десятки мест дислокации, сначала на Херсонском, а затем Донецком направлениях.Не раз во время выездов на передовую бесстрашный боец оказывался под ударами миномётов и беспилотников. Но, несмотря на это, вместе с сослуживцами старался действовать максимально быстро и осторожно - заправлял технику в любую погоду, в любое время дня и ночи, сознавая, что от этого во многом зависит успешное выполнение боевых задач.Мужество и героизм Романа были отмечены высокими наградами - медалями «За воинскую доблесть» I и II степени, а также Георгиевским крестом.Роман погиб 4 декабря 2024 года. Ему было всего 27 лет. В памяти земляков он навсегда останется скромным, порядочным человеком, любящим и заботливым сыном, братом, надежным товарищем и верным другом, говорят жители села.