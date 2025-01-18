Общество

В Волгограде похоронили погибшего на СВО 27-летнего контрактника Романа Червякова

Общество 18.01.2025 08:47
0
18.01.2025 08:47


В Волгограде накануне, 17 января, похоронили погибшего на СВО Романа Червякова. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Мачешанского сельского поселения Киквидзенского района Волгоградской области, Роман был уроженцем села Мачеха. После школы молодой человек закончил Еланский аграрный колледж, где получил профессию по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. В 2016 году Роман был призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Срочную службу проходил в составе мотострелкового подразделения в  Волгограде, был водителем. В 2017 году подписал контракт с Министерством обороны РФ на три года, по его завершению – ещё один, пятилетний.
После начала СВО Роман с первых дней оказался на линии соприкосновения. Он стал водителем-заправщиком автомобильного отделения взвода обеспечения мотострелкового батальона. За время участия в СВО Роман успел сменить десятки мест дислокации, сначала на Херсонском, а затем Донецком направлениях.
Не раз во время выездов на передовую бесстрашный боец оказывался под ударами миномётов и беспилотников. Но, несмотря на это, вместе с сослуживцами старался действовать максимально быстро и осторожно - заправлял технику в любую погоду, в любое время дня и ночи, сознавая, что от этого во многом зависит успешное выполнение боевых задач.
Мужество и героизм Романа были отмечены высокими наградами - медалями «За воинскую доблесть» I и II степени, а также Георгиевским крестом.
Роман погиб 4 декабря 2024 года. Ему было всего 27 лет. В памяти земляков он навсегда останется скромным, порядочным человеком, любящим и заботливым сыном, братом, надежным товарищем и верным другом, говорят жители села.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.01.2025 12:36
Общество 18.01.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2025 11:54
Общество 18.01.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2025 11:21
Общество 18.01.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2025 09:39
Общество 18.01.2025 09:39
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2025 06:57
Общество 18.01.2025 06:57
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 21:04
Общество 17.01.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 20:37
Общество 17.01.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 19:00
Общество 17.01.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 18:06
Общество 17.01.2025 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 18:04
Общество 17.01.2025 18:04
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 17:30
Общество 17.01.2025 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 17:07
Общество 17.01.2025 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 16:31
Общество 17.01.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 16:22
Общество 17.01.2025 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 15:38
Общество 17.01.2025 15:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:36
Бум на красивые свадебные даты начался в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:54
Микрорайон многострадального Котово вновь остался без водыСмотреть фотографии
11:21
В Волжском перенесли открытие памятника растаявшему снежкуСмотреть фотографии
10:28
В Камышине 18-летний парень проткнул шампуром 43-летнего мужчинуСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде наезд на 16-летнего пешехода попал на камеруСмотреть фотографии
09:39
Росстат: Волгоградская область вошла в тройку регионов-лидеров ЮФО по сокращению бедностиСмотреть фотографии
08:47
В Волгограде похоронили погибшего на СВО 27-летнего контрактника Романа ЧервяковаСмотреть фотографии
07:42
В Котельниково сгорела баня в гостиничном комплексе «Бояринъ»Смотреть фотографииCмотреть видео
07:21
Волгоград попал в топ- 4 рейтинга самых футбольных городов РоссииСмотреть фотографии
06:57
«Чудом отбился»: в Волгограде пенсионер едва не стал жертвой стаи агрессивных собакСмотреть фотографии
21:37
В Камышине водитель Lifan влетел в столб на ул. ТекстильнойСмотреть фотографии
21:04
В Волгограде псевдоинвалид обул бюджет на 1,3 млн рублейСмотреть фотографии
20:37
Волгоградец взыскал 166 тыс. рублей с владельца «летающего» ларькаСмотреть фотографии
19:51
Камеры засняли смертельное столкновение «МАЗ» с фурой «Магнит» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Волгоградский «Ротор» сыграет семь матчей в ТурцииСмотреть фотографии
19:00
Должен стать лучшим в стране: Бочаров рассказал, сколько миллиардов вложат в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
18:06
Увидеть пойму и Мамаев курган: в Волгограде установят самое высокое в России вантовое колесо обозренияСмотреть фотографииCмотреть видео
18:04
Власти пообещали переселенцам маршрутку и дорогу на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
17:30
За рулем только один: Бочаров в пятницу вечером привел подчиненных на аттракционыСмотреть фотографии
17:13
Две сотни человек эвакуировали из «ЦУМа» под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:07
Бастрыкин заочно оспорил решение прокуратуры по делу о продлении СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:31
Губернатора Бочарова заметили гуляющим в ЦПКиОСмотреть фотографии
16:22
В Волжском увековечили память бойца «Бессмертного Сталинграда» Владимира МосиенкоСмотреть фотографии
15:38
Суд избрал меру пресечения волгоградцу, спалившему от досады три фургонаСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде оперативно восстановили водоснабжение на ул. УдмуртскойСмотреть фотографии
14:35
Как на дрожжах: учёных РАН встревожил стремительный рост пятен на СолнцеСмотреть фотографии
14:19
Суд в Волгограде лишил прав скрывшегося с места ДТП на BMW Александра ПакаСмотреть фотографии
13:52
В ГД предложили облегчить вступление в наследство для семей погибших в СВОСмотреть фотографии
13:49
Умер экс-глава и почетный гражданин Фроловского района Сергей ТимошенкоСмотреть фотографии
13:34
Несовместимо с жизнью: умер волгоградец, пострадавший в ДТП с фуройСмотреть фотографии
 