Происшествия

Камеры засняли смертельное столкновение «МАЗ» с фурой «Магнит» в Волгограде

Происшествия 17.01.2025 19:51
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17.01.2025 19:51


17 января в Советском районе Волгограда произошло смертельное ДТП. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в полдень на Университетском проспекте ассенизатор на базе грузового автомобиля «МАЗ» протаранил фуру «Магнит». Момент жуткого столкновения засняла одна из камер уличного видеонаблюдения.



Судя по опубликованным кадрам, спецавтомобиль врезался в заднюю часть грузового прицепа на относительно небольшой скорости. В настоящее время Госавтоинспекция продолжает устанавливать причины, повлекшие столь серьёзное повреждение кабины ассенизационной машины. 

Напомним, в результате столкновения пассажир автомобиля «МАЗ» лишился ноги и потерял большое количество крови. Мужчину извлекли из раскуроченной кабины и оперативно доставили в находящуюся поблизости больницу №7. Однако, несмотря на все усилия врачей, пострадавший скончался.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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