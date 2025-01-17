Камеры засняли смертельное столкновение «МАЗ» с фурой «Магнит» в Волгограде





17 января в Советском районе Волгограда произошло смертельное ДТП. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в полдень на Университетском проспекте ассенизатор на базе грузового автомобиля «МАЗ» протаранил фуру «Магнит». Момент жуткого столкновения засняла одна из камер уличного видеонаблюдения.





Судя по опубликованным кадрам, спецавтомобиль врезался в заднюю часть грузового прицепа на относительно небольшой скорости. В настоящее время Госавтоинспекция продолжает устанавливать причины, повлекшие столь серьёзное повреждение кабины ассенизационной машины.

Напомним, в результате столкновения пассажир автомобиля «МАЗ» лишился ноги и потерял большое количество крови. Мужчину извлекли из раскуроченной кабины и оперативно доставили в находящуюся поблизости больницу №7. Однако, несмотря на все усилия врачей, пострадавший скончался.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области