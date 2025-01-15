Экономика

Депутатам Волгоградской облдумы подняли зарплату в 2025 году

Экономика 15.01.2025 12:23
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15.01.2025 12:23


Денежное содержание еще одной группе чиновников и депутатов проиндексировано в 2025 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные Волгоградской областной думой, с 1 января 2025 года  на 5,1% выросли должностные оклады и оклады за классный чин денежного содержания государственных гражданских служащих. На столько же подняли ежемесячные оклады лиц, замещающих госдолжности в исполнительных органах региона, а также замещающих эти должности на постоянной основе в регпарламенте. В частности, под индексацию попали руководитель аппарата облдумы, руководители отделов, а также спикер регпарламента, его замы, председатели комиссий и их заместители. 
Также документ касается лиц, замещающих госдолжности в   ИКВО  и территориальных комиссиях, в том числе уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области, уполномоченного по правам человека и уполномоченного  по правам предпринимателей. 
Кроме того, этой группе чиновников и депутатов проиндексируют оклады и с 1 октября 2025 года. Осенью размер индексации составит 4,5%.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что с 1 января 2025 года на 5,1% подняли оклады работников госучреждений. При этом повышение не коснулось категорий бюджетников, определенных майскими указами Президента. На такой же размер местным органам власти было рекомендовано повысить зарплату сотрудникам муниципальных учреждений.  
Индексацию этим категориям работников проведут и с 1 октября 2025 года. Осенью будущего года она составит 4,5%.

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