Общество

Бастрыкин заочно оспорил решение прокуратуры по делу о продлении СТ в Волгограде

Общество 17.01.2025 17:07
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17.01.2025 17:07


17 января председатель СК России Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на расследование уголовного дела по третьей очереди скоростного трамвая в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», несмотря на то что следователи усмотрели в действиях чиновников признаки состава преступления, прокуратура сочла расследование безосновательным, закрыв  производство.

- В СУ СК России по Волгоградской области ранее возбуждалось уголовное дело, однако прокурор Центрального района города Волгограда Пашкевич Сергей Георгиевич отменил данное постановление. Последовательное обжалование следственными органами СК России указанного решения вплоть до прокурора области Дениса Костенко результатов не принесло, - подчёркивается в сообщении пресс-службы Следкома.

Однако Александр Бастрыкин с действиями надзорного органа не согласился. Председатель СК России дал указание региональному главку повторно возбудить уголовное дело, которое вновь будет поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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