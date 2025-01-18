Происшествия

В Камышине 18-летний парень проткнул шампуром 43-летнего мужчину

Происшествия 18.01.2025 10:28
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18.01.2025 10:28


Жуткий случай произошел в Камышине 15 января. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в городскую больницу доставили 43-летнего мужчину с раной от острого предмета в животе. Выяснилось, что пострадавший повздорил с 18-летним парнем, который сначала избил взрослого мужчину руками и ногами. А затем вонзил шампур в левый бок мужчины, убежав с места преступления.
Однако юношу задержали. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.


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