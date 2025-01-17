Общество

Волгоградец взыскал 166 тыс. рублей с владельца «летающего» ларька

Общество 17.01.2025 20:37
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17.01.2025 20:37


Волгоградский областной суд поставил точку в деле о полёте ларька для продажи напитков. Как сообщает ИА «Высота 102», один из предпринимателей в Калаче-на-Дону незаконно установил нестационарный торговый объект у стадиона «Водник». В результате незакреплённая конструкция упала на припаркованный рядом SsangYong Kyron.

Правоохранительные органы оперативно вычислили коммерсанта, установившего ларёк. Во время проверки мужчина сознался, что не закрепил объект, однако впоследствии поспешил отказаться от своих слов, заявив, что впервые от правоохранителей услышал о нестационарном торговом объекте.

Решением Калачевского районного суда владельцу автомобиля присуждена компенсация ущерба в размере 166,4 тыс. рублей. Кроме того, предпринимателю также было предписано оплатить судебные расходы в размере 50 тыс. рублей.

Отметим, виновник попытался оспорить вердикт в Волгоградском областном суде, однако и эта инстанция встала на защиту прав автолюбителя.

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