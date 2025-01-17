Губернатора Бочарова заметили гуляющим в ЦПКиО





Волгоградцы вечером 17 января встретили гуляющим в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Как сообщили читатели ИА «Высота 102», глава региона был замечен возле автодрома в сопровождении заместителя Александра Дорждеева и главы Волгограда Владимира Марченко.

Как уточнили источники информагентства в администрации региона, Андрей Бочаров вечером действительно отправился в главный волгоградский парк, где планирует лично ознакомиться с развитием общественной территории.

Корреспонденты «Высоты 102» уже находятся в парке. О самом интересном из визита Андрея Бочарова в ЦПКиО мы сообщим отдельно.