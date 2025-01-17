



В Госдуму внесен законопроект, который позволит облегчить вступление в наследство родственникам участников специальной военной операции. Как сообщает V102.RU, в случае вступления поправок в силу семьи смогут без обращения в суд принять наследство, обратившись к нотариусу в течение шести месяцев после получения свидетельства о смерти.

В настоящий момент близкие участников СВО могут получить наследство в течение полугода после даты смерти. Однако она не всегда известна в связи с тем, что граждане могут долгое время числиться пропавшими без вести или же документы приходят с опозданием.

— Это приводит к тому, что наследники пропускают срок вступления в право наследования, — пояснил один из авторов инициативы Дмитрий Вяткин.