Федеральные новости

В ГД предложили облегчить вступление в наследство для семей погибших в СВО

Федеральные новости 17.01.2025 13:52
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17.01.2025 13:52


В Госдуму внесен законопроект, который позволит облегчить вступление в наследство родственникам участников специальной военной операции. Как сообщает V102.RU, в случае вступления поправок в силу семьи смогут без обращения в суд принять наследство, обратившись к нотариусу в течение шести месяцев после получения свидетельства о смерти. 

В настоящий момент близкие участников СВО могут получить наследство в течение полугода после даты смерти. Однако она не всегда известна в связи с тем, что граждане могут долгое время числиться пропавшими без вести или же документы приходят с опозданием. 

— Это приводит к тому, что наследники пропускают срок вступления в право наследования, — пояснил один из авторов инициативы Дмитрий Вяткин.

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