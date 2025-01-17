Общество

Умер экс-глава и почетный гражданин Фроловского района Сергей Тимошенко

Общество 17.01.2025 13:49
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17.01.2025 13:49


В Волгоградской области на 85-ом году жизни скончался бывший глава Фроловского района Сергей Тимошенко. Как сообщает V102.RU, некролог опубликовала сегодня, 17 января, редакция газеты «Вперёд».

Сергей Тимошенко руководил районом 17 лет - с 1988 по 2005 годы. Он являлся почетным гражданином Фроловского района, имел звание ветеран труда и множество наград.

Родился Сергей Тимошенко в 1940 году на Украине, а в 1941 году его семью эвакуировали в Сталинградскую область. Свой трудовой путь Сергей Степанович начал трактористом. После окончания сельскохозяйственного института переехал во Фроловский район, где работал главным агрономом в совхозе «Дудачный», а затем директором совхоза «Арчединский». Был депутатом сельсовета и районного Совета народных депутатов.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Сергея Тимошенко.

Фото: газета «Вперёд» / vk.com

Коллаж Павла Мирошкина / V102.RU

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