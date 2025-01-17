Бочаров провел заседание инвесткомитета Волгоградской области





Сегодня, 17 января, Андрей Бочаров провел заседание инвестиционного комитета Волгоградской области по вопросам реализации инвестпроектов для социально-экономического развития региона. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу администрации региона, были обсуждены вопросы по инвестициям в промышленности, энергетике, АПК, дорожно-транспортной сфере и туризме.

По итогам заседания было принято решение о выработке дополнительных мер поддержки приоритетных проектов по данным направлениям.

Напомним, в сентябре прошлого года система обратной связи для инвесторов. Также им стала доступна комплексная поддержка по принципу «одного окна», которую предоставляет Агентство инвестиционного развития.

Фото: администрация Волгоградской области