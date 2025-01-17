Экономика

Бочаров провел заседание инвесткомитета Волгоградской области

Экономика 17.01.2025 09:37
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17.01.2025 09:37


Сегодня, 17 января, Андрей Бочаров провел заседание инвестиционного комитета Волгоградской области по вопросам реализации инвестпроектов для социально-экономического развития региона. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу администрации региона, были обсуждены вопросы по инвестициям в промышленности, энергетике, АПК, дорожно-транспортной сфере и туризме. 

По итогам заседания было принято решение о выработке дополнительных мер поддержки приоритетных проектов по данным направлениям. 

Напомним, в сентябре прошлого года система обратной связи для инвесторов. Также им стала доступна комплексная поддержка по принципу «одного окна», которую предоставляет Агентство инвестиционного развития.

Фото: администрация Волгоградской области

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