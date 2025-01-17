Общество

За рулем только один: Бочаров в пятницу вечером привел подчиненных на аттракционы

Общество 17.01.2025 17:30
0
17.01.2025 17:30

Сегодня, 17 января, в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде вечером был замечен губернатор Андрей Бочаров в компании своего первого заместителя Александра Дорждеева и мэра Владимира Марченко. Как передает V102.RU, руководители прошли немного по аллее парка и свернули к крытому мега-автодрому.


Примечательно, что сесть за руль бамперной машинки решился только первый заместитель губернатора, отвечающий в регионе за финансы, Александр Дорждеев. Сначала получалось у него не очень, чем он сильно развеселил окружающих, но потом все наладилось.

Бочаров и Марченко, которых сопровождал директор парка ЦПКиО Андрей Еркин, все время что-то обсуждали.


Общение продолжилось и на улице. Глава региона с интересом осматривал новые аттракционы, которые появились в ЦПКиО сравнительно недавно.

Напомним, что автодром в ЦПКиО Волгограда расположился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Он считается одним из самых крупных в стране. Его открыли в парке чуть больше года назад. Ранее сообщалось, что машинки здесь передвигаются по контактному полу, который оборудован 6 тысячами светодиодных модулей. 


Следующим местом, куда зашли руководители области и города, стало «общежитие» с альпаками и козами. Эти милые животные поселились под одной «крышей» в ЦПКиО в декабре 2024 года. Андрей Бочаров пришел к ним в гости с морковкой. Альпаки и козы, увидев угощение, выстроились в ряд за своей порцией.


После общения с животными руководители устремились ввысь, прокатившись всей компанией на колесе обозрения.


Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.01.2025 21:04
Общество 17.01.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 20:37
Общество 17.01.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 19:00
Общество 17.01.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 18:06
Общество 17.01.2025 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 18:04
Общество 17.01.2025 18:04
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 17:07
Общество 17.01.2025 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 16:31
Общество 17.01.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 16:22
Общество 17.01.2025 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 15:38
Общество 17.01.2025 15:38
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 14:47
Общество 17.01.2025 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 14:35
Общество 17.01.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 13:49
Общество 17.01.2025 13:49
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 12:02
Общество 17.01.2025 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 10:54
Общество 17.01.2025 10:54
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 10:43
Общество 17.01.2025 10:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:04
В Волгограде псевдоинвалид обул бюджет на 1,3 млн рублейСмотреть фотографии
20:37
Волгоградец взыскал 166 тыс. рублей с владельца «летающего» ларькаСмотреть фотографии
19:51
Камеры засняли смертельное столкновение «МАЗ» с фурой «Магнит» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Волгоградский «Ротор» сыграет семь матчей в ТурцииСмотреть фотографии
19:00
Должен стать лучшим в стране: Бочаров рассказал, сколько миллиардов вложат в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
18:06
Увидеть пойму и Мамаев курган: в Волгограде установят самое высокое в России вантовое колесо обозренияСмотреть фотографииCмотреть видео
18:04
Власти пообещали переселенцам маршрутку и дорогу на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
17:30
За рулем только один: Бочаров в пятницу вечером привел подчиненных на аттракционыСмотреть фотографии
17:13
Две сотни человек эвакуировали из «ЦУМа» под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:07
Бастрыкин заочно оспорил решение прокуратуры по делу о продлении СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:31
Губернатора Бочарова заметили гуляющим в ЦПКиОСмотреть фотографии
16:22
В Волжском увековечили память бойца «Бессмертного Сталинграда» Владимира МосиенкоСмотреть фотографии
15:38
Суд избрал меру пресечения волгоградцу, спалившему от досады три фургонаСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде оперативно восстановили водоснабжение на ул. УдмуртскойСмотреть фотографии
14:35
Как на дрожжах: учёных РАН встревожил стремительный рост пятен на СолнцеСмотреть фотографии
14:19
Суд в Волгограде лишил прав скрывшегося с места ДТП на BMW Александра ПакаСмотреть фотографии
13:52
В ГД предложили облегчить вступление в наследство для семей погибших в СВОСмотреть фотографии
13:49
Умер экс-глава и почетный гражданин Фроловского района Сергей ТимошенкоСмотреть фотографии
13:34
Несовместимо с жизнью: умер волгоградец, пострадавший в ДТП с фуройСмотреть фотографии
13:25
Пассажиру «МАЗа» оторвало ногу в ДТП на Второй продольной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
В Волгограде на СХИ ассенизатор протаранил фуру «Магнит»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:35
Девушка разбилась при падении с высоты на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:02
Волгоградский РПН не нашел вирусов в крещенских купеляхСмотреть фотографии
11:52
Суд приговорил экс-мэра Котово Лесниченко к 3 годам и 8 месяцам в колонииСмотреть фотографии
11:41
Под Волгоградом спасатели три часа тушили пожар в частном сектореСмотреть фотографии
10:59
В Волжском засняли столкновение Hyundai Solaris и Daewoo Matiz на пр. ЛенинаСмотреть фотографии
10:54
В Волгоградской области обнаружили 200 кг сомнительного творогаСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде грудничок и подросток пострадали в столкновении легковушекСмотреть фотографииCмотреть видео
10:22
Росводресурсы из-за аномального тепла сохранили экономные сбросы на Волжской ГЭССмотреть фотографии
10:11
Путин призвал на военные сборы запасников в 2025 годуСмотреть фотографии
 