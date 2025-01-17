Сегодня, 17 января, в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде вечером был замечен губернатор Андрей Бочаров в компании своего первого заместителя Александра Дорждеева и мэра Владимира Марченко. Как передает V102.RU, руководители прошли немного по аллее парка и свернули к крытому мега-автодрому.







Примечательно, что сесть за руль бамперной машинки решился только первый заместитель губернатора, отвечающий в регионе за финансы, Александр Дорждеев. Сначала получалось у него не очень, чем он сильно развеселил окружающих, но потом все наладилось.

Бочаров и Марченко, которых сопровождал директор парка ЦПКиО Андрей Еркин, все время что-то обсуждали.





Общение продолжилось и на улице. Глава региона с интересом осматривал новые аттракционы, которые появились в ЦПКиО сравнительно недавно.

Напомним, что автодром в ЦПКиО Волгограда расположился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Он считается одним из самых крупных в стране. Его открыли в парке чуть больше года назад. Ранее сообщалось, что машинки здесь передвигаются по контактному полу, который оборудован 6 тысячами светодиодных модулей.





Следующим местом, куда зашли руководители области и города, стало «общежитие» с альпаками и козами. Эти милые животные поселились под одной «крышей» в ЦПКиО в декабре 2024 года. Андрей Бочаров пришел к ним в гости с морковкой. Альпаки и козы, увидев угощение, выстроились в ряд за своей порцией.





После общения с животными руководители устремились ввысь, прокатившись всей компанией на колесе обозрения.





Фото: Павел Мирошкин / V102.RU