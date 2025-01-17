В Волгограде оперативно восстановили водоснабжение на ул. Удмуртской





В Красноармейском районе Волгограда бригада «Концессий водоснабжения» оперативно устранила аварию на сетях по ул. Удмуртской.

– Технологическое нарушение на трубопроводе возле дома №95 по улице Удмуртской было зафиксировано накануне вечером. Во избежание дальнейшего затопления территории в течение ночи в отдельные дома вода подавалась с понижением давления, – сообщили в ресурсоснабжающей организации. – Проведение земляных работ в темное время суток было небезопасным из-за большого количества сторонних сетей, в том числе электроснабжения.

Утром 17 января временно подача воды была приостановлена в дома по улицам Удмуртской, Брестской и по проспекту Столетова. За это время работники восстановили поврежденный трубопровод.

– Завершение работ планировалось к концу дня, однако уже в 14:00 специалисты смогли полностью восстановить водоснабжение и закончили восстановление поврежденного участка, – уточнили в компании.