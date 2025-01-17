Общество

В Волгограде оперативно восстановили водоснабжение на ул. Удмуртской

Общество 17.01.2025 14:47
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17.01.2025 14:47


В Красноармейском районе Волгограда бригада «Концессий водоснабжения» оперативно устранила аварию на сетях по ул. Удмуртской.  

Технологическое нарушение на трубопроводе возле дома №95 по улице Удмуртской было зафиксировано накануне вечером. Во избежание дальнейшего затопления территории в течение ночи в отдельные дома вода подавалась с понижением давления, – сообщили в ресурсоснабжающей организации. – Проведение земляных работ в темное время суток было небезопасным из-за большого количества сторонних сетей, в том числе электроснабжения.

Утром 17 января временно подача воды была приостановлена в дома по улицам Удмуртской, Брестской и по проспекту Столетова. За  это время работники восстановили поврежденный трубопровод. 

Завершение работ планировалось к концу дня, однако уже в 14:00 специалисты смогли полностью восстановить водоснабжение и закончили восстановление поврежденного участка, – уточнили в компании. 

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