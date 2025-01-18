«Чудом отбился»: в Волгограде пенсионер едва не стал жертвой стаи агрессивных собак





Очередное нападение бродячих собак на местного жителя произошло в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», 10 января в Дзержинском районе атаке животных подвергся пожилой мужчина.

– 10 января я утром шёл на работу по ул. Республиканской. Уже почти оставил позади «Казачий рынок», когда сзади на меня напали несколько собак, – рассказал пенсионер. – Одна вцепилась в голень, остальные лаяли, рычали и также кидались. Лишь каким-то чудом отбился.





- Сразу же после нападения обратился к травматологу в поликлинику №30. Мне тут же обработали место укуса, открыли больничный и начали курс уколов от бешенства, - добавил пожилой мужчина. - Процедура, знаете, не из приятных, но это всё мелочи. Больше всего возмущает бессилие против этого всего.





Пенсионер отметил, что с бесчинствами бездомных животных в Дзержинском районе Волгограда местные жители сталкиваются регулярно. Горожане стараются оперативно сообщать в муниципалитет о бродячих собаках властям, однако какой-либо реакции на это не замечают. Более того, сейчас волгоградцы сообщают, что не могут оставить заявку на отлов.

- После случившегося обратился в администрацию района, но там лишь развели руками. По телефону мне сказали, что не отвечают за это, и посоветовали обратиться в службу по отлову собак. После устно жаловался и в департамент городского хозяйства. Там также мне сказали, что ничем не могут помочь. Однако в службу отлова собак дозвониться невозможно. Они подключили какой-то автоответчик, в результате оператора не дождаться. Пытался через городскую диспетчерскую оставить заявку, так там тоже посетовали на невозможность дозвониться до службы отлова, - добавил пожилой мужчина.

Отметим, волгоградец уверен, что решить проблему с разгулом агрессивных собак, если уж не во всём городе, то хотя бы в тех местах, где животные почувствовали вкус крови, вполне в силах властей. В противном случае горожан, по его мнению, подталкивают к самостоятельному решению этой проблемы.

Фото: из архива читатели ИА «Высота 102», читатели