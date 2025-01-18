Общество

«Чудом отбился»: в Волгограде пенсионер едва не стал жертвой стаи агрессивных собак

Общество 18.01.2025 06:57
0
18.01.2025 06:57


Очередное нападение бродячих собак на местного жителя произошло в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», 10 января в Дзержинском районе атаке животных подвергся пожилой мужчина.

– 10 января я утром шёл на работу по ул. Республиканской. Уже почти оставил позади «Казачий рынок», когда сзади на меня напали несколько собак, – рассказал пенсионер. – Одна вцепилась в голень, остальные лаяли, рычали и также кидались. Лишь каким-то чудом отбился.


- Сразу же после нападения обратился к травматологу в поликлинику №30. Мне тут же обработали место укуса, открыли больничный и начали курс уколов от бешенства, - добавил пожилой мужчина. - Процедура, знаете, не из приятных, но это всё мелочи. Больше всего возмущает бессилие против этого всего.


Пенсионер отметил, что с бесчинствами бездомных животных в Дзержинском районе Волгограда местные жители сталкиваются регулярно. Горожане стараются оперативно сообщать в муниципалитет о бродячих собаках властям, однако какой-либо реакции на это не замечают. Более того, сейчас волгоградцы сообщают, что не могут оставить заявку на отлов.

- После случившегося обратился в администрацию района, но там лишь развели руками. По телефону мне сказали, что не отвечают за это, и посоветовали обратиться в службу по отлову собак. После устно жаловался и в департамент городского хозяйства. Там также мне сказали, что ничем не могут помочь. Однако в службу отлова собак дозвониться невозможно. Они подключили какой-то автоответчик, в результате оператора не дождаться. Пытался через городскую диспетчерскую оставить заявку, так там тоже посетовали на невозможность дозвониться до службы отлова, - добавил пожилой мужчина.

Отметим, волгоградец уверен, что решить проблему с разгулом агрессивных собак, если уж не во всём городе, то хотя бы в тех местах, где животные почувствовали вкус крови, вполне в силах властей. В противном случае горожан, по его мнению, подталкивают к самостоятельному решению этой проблемы.

Фото: из архива читатели ИА «Высота 102», читатели

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.01.2025 12:36
Общество 18.01.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2025 11:54
Общество 18.01.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2025 11:21
Общество 18.01.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2025 09:39
Общество 18.01.2025 09:39
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2025 08:47
Общество 18.01.2025 08:47
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 21:04
Общество 17.01.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 20:37
Общество 17.01.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 19:00
Общество 17.01.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 18:06
Общество 17.01.2025 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 18:04
Общество 17.01.2025 18:04
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 17:30
Общество 17.01.2025 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 17:07
Общество 17.01.2025 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 16:31
Общество 17.01.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 16:22
Общество 17.01.2025 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 15:38
Общество 17.01.2025 15:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:36
Бум на красивые свадебные даты начался в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:54
Микрорайон многострадального Котово вновь остался без водыСмотреть фотографии
11:21
В Волжском перенесли открытие памятника растаявшему снежкуСмотреть фотографии
10:28
В Камышине 18-летний парень проткнул шампуром 43-летнего мужчинуСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде наезд на 16-летнего пешехода попал на камеруСмотреть фотографии
09:39
Росстат: Волгоградская область вошла в тройку регионов-лидеров ЮФО по сокращению бедностиСмотреть фотографии
08:47
В Волгограде похоронили погибшего на СВО 27-летнего контрактника Романа ЧервяковаСмотреть фотографии
07:42
В Котельниково сгорела баня в гостиничном комплексе «Бояринъ»Смотреть фотографииCмотреть видео
07:21
Волгоград попал в топ- 4 рейтинга самых футбольных городов РоссииСмотреть фотографии
06:57
«Чудом отбился»: в Волгограде пенсионер едва не стал жертвой стаи агрессивных собакСмотреть фотографии
21:37
В Камышине водитель Lifan влетел в столб на ул. ТекстильнойСмотреть фотографии
21:04
В Волгограде псевдоинвалид обул бюджет на 1,3 млн рублейСмотреть фотографии
20:37
Волгоградец взыскал 166 тыс. рублей с владельца «летающего» ларькаСмотреть фотографии
19:51
Камеры засняли смертельное столкновение «МАЗ» с фурой «Магнит» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Волгоградский «Ротор» сыграет семь матчей в ТурцииСмотреть фотографии
19:00
Должен стать лучшим в стране: Бочаров рассказал, сколько миллиардов вложат в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
18:06
Увидеть пойму и Мамаев курган: в Волгограде установят самое высокое в России вантовое колесо обозренияСмотреть фотографииCмотреть видео
18:04
Власти пообещали переселенцам маршрутку и дорогу на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
17:30
За рулем только один: Бочаров в пятницу вечером привел подчиненных на аттракционыСмотреть фотографии
17:13
Две сотни человек эвакуировали из «ЦУМа» под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:07
Бастрыкин заочно оспорил решение прокуратуры по делу о продлении СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:31
Губернатора Бочарова заметили гуляющим в ЦПКиОСмотреть фотографии
16:22
В Волжском увековечили память бойца «Бессмертного Сталинграда» Владимира МосиенкоСмотреть фотографии
15:38
Суд избрал меру пресечения волгоградцу, спалившему от досады три фургонаСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде оперативно восстановили водоснабжение на ул. УдмуртскойСмотреть фотографии
14:35
Как на дрожжах: учёных РАН встревожил стремительный рост пятен на СолнцеСмотреть фотографии
14:19
Суд в Волгограде лишил прав скрывшегося с места ДТП на BMW Александра ПакаСмотреть фотографии
13:52
В ГД предложили облегчить вступление в наследство для семей погибших в СВОСмотреть фотографии
13:49
Умер экс-глава и почетный гражданин Фроловского района Сергей ТимошенкоСмотреть фотографии
13:34
Несовместимо с жизнью: умер волгоградец, пострадавший в ДТП с фуройСмотреть фотографии
 