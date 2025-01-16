Экономика

«По-другому и не будет?»: цены на бензин в Волгоградской области продолжили расти в 2025 году

Экономика 16.01.2025 08:12
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16.01.2025 08:12


Цены на автомобильное топливо в Волгоградской области не «отдыхали» все новогодние праздники, а непрерывно поднимались, как, впрочем, и весь прошлый год. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, за первые две недели 2025 года средняя стоимость бензина и дизтоплива в регионе выросла на 54 копейки – до 61,48 рубля за литр. 
На этот показатель повлиял рост цен на все виды автомобильного топлива. В частности, АИ-92 стал дороже еще на 51 копейку (56,27 рубля), АИ-95 – на 57 копеек (62,53 рубля).
Не остался в стороне и АИ-98. Средняя стоимость этого вида бензина увеличилась на 49 копеек – до 82,46 рубля. 
Но заметнее всего в регионе подорожало дизтопливо – до 68,07 рубля за литр. Рост стоимости составил  сразу 74 копейки. При этом, напомним, уже не за горами – весенние полевые работы. 

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