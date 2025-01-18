Общество

Росстат: Волгоградская область вошла в тройку регионов-лидеров ЮФО по сокращению бедности

Общество 18.01.2025 09:39
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18.01.2025 09:39


Волгоградская область по количеству малоимущих граждан заняла третье место в ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обновленные данные Росстата, уровень бедности в регионе за 2023 год составил 9,1%. Ранее Волгоградская область располагалась на четвертом месте. Меньше всего малоимущих в Краснодарском крае (8,7%), на втором месте оказался Севастополь – 8,9%.
Хуже всего ситуация с бедностью в Калмыкии – здесь к малоимущим отнесли 17,8% населения республики. В Ростовской области этот показатель составил 9,6%, в Астраханской – 12%.
Количество бедных в Волгоградской области, судя по информации Росстата,  сокращается с 2018 года. В 2023 году таких было 225,4 тыс., в 2022 – 233,3 тыс. (9,4%), в 2021 – 288,8 (11,5%).


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