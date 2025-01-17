Девушка разбилась при падении с высоты на юге Волгограда





В Красноармейском районе Волгограда 28-летняя девушка разбилась при падении с высоты. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время за ее жизнь борются врачи.

По информации экстренных служб, несчастный случай произошел около 09.00 17 января на улице 2-й Штурманской, 9. Предположительно, молодая волгоградка упала с высоты четвертого этажа. Обстоятельства происшествия выясняют профильные органы. Известно, что при падении девушка получила тяжелые травмы, однако, как сообщают очевидцы, приходила в сознание.

В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что с места происшествия пострадавшая была доставлена в городскую больницу и сейчас находится в реанимации.

– Пациентка находится в реанимационном отделении больницы №15. Состояние тяжелое, проводится необходимое лечение, – сообщили в облздраве.

Не исключено, что жительница Волгограда упала с высоты по собственной неосторожности. По информации экстренных служб, она находилась в состоянии опьянения.