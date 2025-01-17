Происшествия

Две сотни человек эвакуировали из «ЦУМа» под Волгоградом

Происшествия 17.01.2025 17:13
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17.01.2025 17:13


В городе Волжском Волгоградской области днем 17 января эвакуировали посетителей и персонал торгового центра «ЦУМ». В настоящее время, сообщает администрация города, на месте работают профильные службы. 

По данным мэрии Волжского, причиной эвакуации стало сообщение о минировании, которое поступило в 15:40 на электронную почту структурных подразделений горадминистрации.

– На место оперативно вызвали пожарных, скорую помощь и полицию. Эвакуировано порядка 250 человек, – сообщили чиновники. 

Поступившую информацию, согласно инструкциям, проверяют сотрудники правоохранительных органов. 

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