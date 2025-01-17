В Камышине водитель Lifan влетел в столб на ул. Текстильной





17 января в Камышине Волгоградской области произошло жуткое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», во второй половине дня у остановки общественного транспорта «Фабрика» легковой автомобиль вылетел с дороги и на полном ходу снёс несколько деревьев и опору освещения.

- В 12:26 водитель, управляя автомобилем Lifan, напротив дома № 26 по ул. Текстильная не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (дерево, железобетонный столб), - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





Судя по опубликованным кадрам, столкновение было колоссальной силы. Даже бетонная опора не пережила наезда. В конечном итоге автомобиль остановили лишь зелёные насаждения.

В результате ДТП машина получила серьёзные повреждения. Больше всего досталось капоту и левой стороне авто.

Отметим, по информации правоохранительных органов, в аварии пострадал водитель иномарки. Мужчина был доставлен прибывшими на место медиками в одну из больниц районного центра.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области