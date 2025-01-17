



В Волгограде сегодня, 17 января, Ворошиловский районный суд отправил под домашний арест 41-летнего мужчину, который, будучи уволенным, сжег три фургона бывшего работодателя. Райсуд, как сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области, удовлетворил ходатайство следователя.

По уточненным данным, в отношении волгоградца возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ – умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем пожога. Сбором доказательств вины мужчины занимаются сотрудники СЧ СУ УМВД России по Волгограду .

Напомним, что автомобили вспыхнули в ночь на 4 января на стоянке базы, расположенной в Ворошиловском районе Волгограда. Как удалось выяснить полицейским, один из автомобилей поджог бывший сотрудник компании, к которой и относился транспорт. Мотив преступления стало увольнение волгоградца. А подтолкнул его на отчаянный шаг алкоголь, употребленный вечером.

Расследование уголовного дела продолжается.