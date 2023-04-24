Банки предлагают страховые продукты для защиты в автопутешествиях

Экономика 24.04.2023 13:35
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24.04.2023 13:35
В преддверии весенне-летнего сезона отпусков для многих автомобилистов становится актуальным получение страховой защиты как для путешествий на дальние расстояния, так и в поездках в соседний населенный пункт или на дачу. Для этого банки предлагают оформление страховых полисов, покрывающих базовые потребности водителей в дополнение к классической защите.
Помимо страховых компаний такие продукты предлагают и крупные банки - ВТБ, Почта Банк и некоторые другие. В частности, по сообщению пресс-службы банка «Открытие», блок автобизнеса этой кредитной организации – «Открытие Авто» недавно запустил онлайн-оформление полисов «Каско Профессионал» от СК «Росгосстрах».
В страховое покрытие входит ряд сервисных услуг для автомобилистов: техническая помощь на дороге, вызов эвакуатора, консьерж по подбору автосервиса, оплата такси, правовые консультации, медицинская помощь при ДТП. Программы, предлагаемые и страховщиками, и их банками-партнерами, обычно включают в себя страховые выплаты в случае аварии по вине третьих лиц либо проведение ремонта на станциях технического обслуживания. Возмещение будет выплачено, даже если у виновника поддельный полис ОСАГО либо отсутствует вовсе.
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